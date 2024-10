Jugović uoči Dinama: Puno ljudi želi nam loše, a komentatorima bude žao kad zabijemo gol...

Vedrana Jugovića (35) navijači Osijeka cijene i poštuju kao beskompromisnog igrača koji uvijek daje sve od sebe za klub. Kapetan je "bijelo-plavih", a na press konferenciji uoči Dinama požalio se na tretman koji klub uživa u hrvatskoj sportskoj javnosti.

- Odigrao sam 270 utakmica za Osijek. To je puno i za odgledati, a kamoli za odigrati. Za nekog tko je tu rođen i tko voli ovaj klub, malo me nekad naš cjelokupni mentalitet boli. Boli me jer mislim da nismo dovoljno cijenjeni u hrvatskoj sportskoj javnosti - rekao je Jugović i dodao:

- Imamo najljepši stadion i jedino nas se za to cijeni. Čini mi se kao da jako puno ljudi jedva čeka da je nama loše i da jako puno ljudi unutar nas, nazovi navijača Osijeka, se samo čeka lošija situacija. Smeta me to jer dajemo povoda drugima da o nama pričaju u podrugljivom kontekstu.

Požalio se polivalentni nogometaš i na tretman kod sportskih komentatora.

- Da se ne lažemo, nismo nikad imali tretman ni kod sudaca ni kod sportske javnosti. Doslovno, nekad izgleda kao da je komentatorima žao kada mi zabijemo gol. Žao mi je što ovako govorim, ali ovo je iz srca jer volim ovaj klub. Smeta me kad mi to dodatno potenciramo, ali ne treba raditi dramu od toga. Trebamo si pomagati - zaključio je Jugović.

Osijek je peta momčad HNL-a nakon 10 odigranih kola, a u nedjelju igra protiv Dinama na Maksimiru od 16 sati.