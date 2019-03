Junački do samog kraja: PPD Zagreb ispao iz LP od Vardara

PPD Zagreb ispao je iz rukometne Lige prvaka! Nakon dvomeča s Vardarom u osmini finala hrvatski predstavnik junački je pao i poslije minusa od devet golova iz prve utakmice izgubio 32-30 u uzvratu u Skoplju.

Prije tjedan dana PPD Zagreb je na domaćem terenu izgubio sa visokih devet golova razlike (18-27), a u subotnjem uzvratu u Skoplju Vardar je slavio sa 32-30 (19-13).

Protiv Vardara, jednog od najboljih europskih sastava, igrači Zagreba stalno su bili u zaostatku. U prvom poluvremenu on se uglavnom kretao između tri i šest golova. U nastavku Zagreb je pružio bolju igru i pred kraj susreta uspio je čak izjednačiti (30-30). No, to je bio maksimum, na kraju su se oprostili od Lige prvaka časnim porazom 30-32.

U pobjedničkoj ekipi najefikasniji je bio hrvatski rukometaš Ivan Čupić sa devet pogodaka, dok je drugi Hrvat u Vardaru Igor Karačić zabio tri gola. Kod Zagreba istaknuo se Zlatko Horvat sa 11 golova.