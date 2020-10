Junak Andrej Kramarić: Osjećao sam se malo bolje, dogovor je bio da uđem u igru ako zatreba

Danima je napadača Hoffenheima mučio mišić, točnije aduktor. Pio je tablete, bio na terapijama, očekivalo se da propusti Švedsku, a on je na kraju zaigrao 20-ak minuta i zabio je za pobjedu 2-1

<p>Ako bude spreman, i zaigra protiv Francuske, bit će mu to jubilarni pedeseti nastup za <strong>Hrvatsku.</strong> U dosadašnjih je 49 zabio 14 golova. Posljednji Kramin gol donio nam je tri boda u Ligi nacija, s tom smo pobjedom napravili veliki korak prema ostanku u elitnom razredu ovog natjecanja.</p><p>A Andrej protiv Švedske nije trebao niti igrati. Protiv Švicarske je bio na tribinama, nije dva-tri dana je trenirao malo sa suigračima, malo odvojeno. Očekivalo se da propusti ovu utakmicu.</p><p>- Muči me aduktor, prepona i neki živac, bio sam na terapijama, pijem neke tablete, bolje je malo, protiv Švedske bih trebao biti na klupi - javio se Andrej osam sati prije utakmice protiv <strong>Skandinavaca.</strong></p><p>Bio je na klupi, a onda je u 74. minuti ušao u igru. Deset minuta kasnije je zabio za pobjedu 2-1 nakon asistencije Ivana Perišića.</p><p>- Malo me zateže, ali nije tako strašno - rekao nam je Kramarić i otkrio:</p><p>- Trenirao sam s momčadi dan prije utakmice i osjećao sam se malo bolje. Bio je dogovor da uđem malo u igru ako bude zatrebalo.</p><p><strong>Zlatko Dalić</strong> je dan prije utakmice rekao kako će Kramarić sam odlučiti hoće li igrati. Nije Andrej bio spreman početi utakmicu, ali je bio spreman za tih 20-ak minuta. I to mu je bilo dovoljno da nam donese pobjedu.</p><p>Posljednji je put prije Švedske Andrej za reprezentaciju zabio u pobjedi protiv Azerbajdžana u kvalifikacijama za Euro. Bilo je to u ožujku 2019. godine. I tada je u samoj završnici utakmice zabio za pobjedu 2-1.</p><p>- Važna pobjeda, teška utakmica, prvo smo poluvrijeme igrali odlično, drugo nije bilo baš bajno. Naravno da je uvijek sjajan osjećaj zabiti za Hrvatsku, ovaj put kao džoker s klupe. U formi sam, da, nema nikakvih tajni, jednostavno sam se dobro pripremio i motiviran sam. Sad me ova ozljeda malo poremetila, ali želja za igranjem i golovima je velika. Ovu ozljedicu vučem tri tjedna, iz Bundeslige. S izbornikom ću odlučiti hoću li biti spreman za Francusku, a želim igrati, normalno - govori Krama.</p><p>Perišić mu je asistirao za pobjedu.</p><p>- Perišić i ja imamo fantastičan odnos, fenomenalan je i kao osoba i kao igrač.</p><p>Kako s Francuzima?</p><p>- Da, nakon prošle utakmice sam rekao da postoji razlika u kvaliteti u francusku korist, oni imaju 50 svjetskih igrača. Želimo ih pobijediti, ali morat ćemo imati naš najbolji dan. U nogometu ne pobjeđuje uvijek bolji, ali na domaćem terenu sigurno imamo šansu.</p><p> </p><p>Inače, deset je od 14 svojih golova dao u službenim utakmicama, četiri u prijateljskim. Prvi je gol za "kockaste" zabio u rujnu 2014. godine u pobjedi protiv Malte 2-0 u Maksimiru. No, bilo je puno važnijih golova od toga. Onaj Rusiji u četvrtfinalu Mundijala, Engleskoj na Wembleyu u Ligi nacija, Španjolskoj u Maksimiru i istom natjecanju, Grčkoj u Zagrebu u dodatnim kvalifikacijama za SP i, naravno, onda dva Ukrajini u Kijevu kad smo pobjedom 2-0 uopće i izborili te dodatne kvalifikacije.</p><p>Na početku sezone je Andrej u doista sjajnoj formi. Zabio je šest golova u prva tri kola Bundeslige. Prvi je strijelac, Robert Lewandowski ima pet golova. Samo nastavi tako, Andrej.</p><p> </p>