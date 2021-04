Ne zabijam puno golova, jedan sličan zabio sam u juniorima Hajduka kod trenera Budimira, ali ovaj je ipak bio poseban, veliko je natjecanje, gol za prolaz, baš sam sretan, rekao nam je Domagoj Bradarić, koji je fantastičnim šutem svladao engleskog golmana Ramsdalea i odveo Hrvatsku u četvrtfinale Europskog prvenstva U-21 reprezentacija.

Bile je to rijetko viđena bomba s dvadesetak metara, u rašlje, nakon koje su suigrači potrčali Bradariću u zagrljaj. No on je ostao neobično miran.

- Duboko u sebi sam ja to proslavio, ali želio sam ostati miran, da se ne opustimo. Ostalo je još par minuta do kraja utakmice i odmah sam se prisjetio kako su nam Švicarci zabili dva gola. Proslavili smo nakon utakmice, stvarno sam sretan zbog momaka, zaslužili smo ovaj prolaz.

Vremena za slavlja bilo je malo jer se Domagoj nije vratio s ostatkom momčadi u Zagreb. Klub je po njega poslao privatni zrakoplov kojim se iz Ljubljane prebacio do Lillea, gdje je jutros već odradio i trening.

- Svaka im čast, stvarno drže do igrača. Nije ovo prvi put, i kad sam išao na okupljanje A reprezentacije slali su zrakoplov po mene, da se što prije vratim. U subotu nas čeka gostovanje kod PSG-a, poravnati smo na vrhu prvenstvene ljestvice osam kola do kraja, i svaki bod je i te kako važan. I zbog toga se ništa ne prepušta slučaju. Šteta bi bilo propustiti priliku kad smo ovako daleko dogurali – kaže Bradarić, koji je svjestan da je PSG favorit.

- Neka su oni favoriti, mi im rado prepuštamo tu ulogu, i bez obzira na velika imena koja igraju za njih, vjerujemo u našu momčadsku kvalitetu i sigurni smo da možemo izgurati do kraja. Igramo fantastičnu sezonu, trener nas stalno rotira, nemamo 11 nego 18 standardnih igrača tako da smo stalno svježi i na maksimumu. To je naša najjača snaga ove sezone.

U zadnja dva prijelazna roka brojni klubovi su pokazali interes za Domagoja, no Lille ga nije puštao...

- Ne znam što bih rekao osim da mi godi interes ali i da sam sretan u Lilleu. Igram standardno, borimo se za naslov prvaka, što više poželjeti... Vidjet ćemo što će biti na ljeto, vjerujem da će nakon Eura neke stvari biti jasnije.

Iako su neki špekulirali kako je Domagoj nezadovoljan što ga je izbornik A reprezentacije Zlatko Dalić "spustio" u U-21 reprezentaciju, kod izbornika Igora Bišćana, Domagoj se na to samo nasmijao.

- Nisam davao izjave na tu temu da ne remetim koncentraciju uoči važnih utakmica, ali sad mogu reći da sam se prije okupljanja čuo s izbornikom Dalićem, koji mi je rekao da ga je izbornik Bišćan zamolio da igram za U-21 zbog izostanka Borne Sose. Naravno da sam se bez pogovora složio, meni je drago igrati sa svojom generacijom, i eto, na koncu se isplatilo...

Što će biti u svibnju, hoće li igrati protiv Španjolaca ili će se pripremati za Euro, Bradarić ne zna.

- Daleko je to još uvijek i ne razmišljam o tome. Koncentriran sam na završnicu prvenstva, a nakon toga ćemo vidjeti. Mlad sam, treba se nastaviti dokazivati dobrim igrama u klubu, ali sigurno da bih volio otići na Euro. U svakom slučaju bi bio izazov igrati i protiv Španjolaca u nastavku U-21 EP, koji su sjajna reprezentacija, kao uostalom i sve koje su ostale u krugu kandidata za naslov. Vjerujem da ćemo i mi biti puno bolji, ovo su specifične kvalifikacije, okupili smo se, odraditi par treninga i onda odigrali tri utakmice u tjedan dana. Na sreću, uspjeli smo.

Sličan problem imao je i izbornik Dalić.

- Gledali smo utakmice u Kopru, ne samo Hrvatske, nego i Španjolske, Francuske... Specifične su kvalifikacije, ali vjerujem da će na koncu kvaliteta isplivati – kaže Bradarić koji vjeruje da u U-21 reprezentaciji ima potencijala i za A reprezentaciju:

- Potencijala ima, samo malo nedostaje iskustva i mirnoće koje dolaze s godinama igranja velikih utakmica u jačim ligama. Ali doći će i to, vjerujem u ovu momčad.

Osim kvalitete, krasi ih i zajedništvo, složno su nakon osiguranja prolaza zapjevali na centru "Večeras je naša fešta..".

- Baš smo dobra klapa, držimo se skupa, kako na terenu, tako i van njega. Tu smo Moro, Ivanušec i ja nešto stariji i iskusniji, ali nema razlike među nama, svi smo prava klapa. Baš mi je žao što se nisam vraćao s njima do Zagreba, da još malo zapjevamo i proslavimo.

Za glazbu u autobusu su zaduženi Moro i Ivanušec, koji zezaju Bradarića zbog specifičnog glazbenog ukusa. Bradarić obožava rap glazbu, nije tajna ni da sam piše i sklada pjesme, ali ih ne želi javno puštati....

- Njih dvojica puštaju uglavnom ove naše, domaće, ponekad puste i nešto strano, čak i ono što se meni sviđa, ali repertoar je uglavnom poznat. Pogotovo uoči utakmica, kad se puštaju isključivo hrvatske navijačke pjesme – zaključio je Bradarić.