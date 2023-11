Junak Gorice: 'Rušimo velikane i slavimo uz Magazin. O Europi ne pričamo, a Dinamo je najjači'

Što je zajedničko Dinamu, Hajduku i Osijeku? Spomenuti klubovi imaju najveće budžete u HNL-u. Dinamov je 50-ak milijuna eura, Hajdukov je oko 30 milijuna, a Osijekov između 10 i 15 milijuna. Također, ti su klubovi ove sezone izgubili kod Gorice.

'Ne pijem kavu s trenerom'

Usput budi rečeno, Gorica ima godišnji budžet četiri milijuna eura. Za cijeli klub. Dakle, prva momčad, stožer, osoblje, omladinski pogon, održavanje...

Turopoljski klub pobijedio je u 14. kolu Osijek 3-0. Formula za uspjeh? Špančani! Trener Dinko Jeličić živi u Španskom, a u naselju u zapadnom dijelu Zagreba obitava i Dino Štiglec (33), lijevi bek, strijelac prvog gola protiv Osijeka.

- Ispada da je to formula, ha, ha. Pijem li s trenerom kavu u kvartu? Baš i ne, imamo odnos igrač - trener i mislim da je tako najbolje. Znamo se cijeli život, a tek od ove sezone imam čast surađivati s njim. Jeličić je sjajan trener. Nije isključiv, nije jedan od onih koji će po defaultu forsirati mlađe.

'Povuklo me naprijed'

Štiglec je jedan od najboljih lijevih bekova lige. Poentirao je u 2-1 pobjedi nad Hajdukom u osmom kolu, sad i protiv Osijeka. Nije mogao u boljem trenutku, u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. I to slabijom, desnom nogom.

- Nije mi to prvi gol desnom. Zabio sam u poljskom Slasku nekoliko golova desnom. Možda se u toj situaciji protiv Osijeka nisam ni trebao naći. Povuklo me nešto prema naprijed, vidio sam da mi nekoliko suigrača čuva leđa pa sam došao na rub šesnaesterca. I, eto, lopta je došla do mene - skromno će Štiglec.

'O Europi ne razmišljamo'

Gorica na kontu ima 22 boda iz 13 utakmica i drži četvrto mjesto, koje na kraju sezone vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

- Vjerujte, o Europi ne razmišljamo. Ne priča se o tome po klupskim hodnicima. Prošla je tek trećina prvenstva. Međutim, zaista vjerujemo da sa svima možemo igrati. Dobro, možda teško možemo parirati Dinamu. "Modri", unatoč svim problemima, imaju najveću individualnu kvalitetu. Vjerujem da će se na zimu posložiti i na kraju osvojiti naslov - kaže Štiglec.

Ali vi ste nedavno dobili zagrebački klub 2-1...

- Mora vam se puno toga poklopiti. Da su oni u lošoj formi, da vi zabijete svoje šanse, da oni promaše neke... Dinamo je koplje ispred svih.

'Slavimo uz Magazin'

Kako ste proslavili pobjedu protiv Osijeka?

- U svlačionici smo malo zapjevali pa svatko svojoj kući. Običan dan u uredu? Tako ispada, ha, ha. U svlačionici rijetko puštamo muziku, ali kad puštamo, to najčešće bude nešto od Magazina - zaključio je Štiglec.

