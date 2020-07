Junak Gorice: Susjedi mi donose palačinke, golove slavim kao šerif, a zovu me - Mandžukić

Cherif Ndiaye (24), dečko iz Senegala, iz glavnog grada Dakra, do dolaska u Goricu živio je u jednoj sobici, a spavao je na istom krevetu s majkom. Golove slavi pucajući iz pištolja, kao šerif iz western filmova

<p>Pomalo 'štrkljav', nezgrapan, a opet tako ubojit. To je <strong>Cherif Ndiaye </strong>(24), dečko iz Senegala, iz glavnog grada Dakra. Ndiayeu je za nogom pošlo nešto iznimno, zabijao je ove sezone svim klubovima iz velike hrvatske četvorke, Dinamu, Hajduku, Rijeci i Osijeku. To je ove sezone za nogom pošlo još jedino suigraču mu <strong>Kristijanu Lovriću</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nogometaši Gorice slave pobjedu</strong></p><p>Na kontu Cherif ima 11 golova u 33 utakmice ove sezone. Od Senegalaca u ligi su još <strong>Arona Sane</strong> iz Istre i <strong>Pape Assane</strong> iz Lokomotive. Zanimljivo, njih trojica jedini su Senegalci u povijesti HNL-a.</p><p>- Nisam znao za taj podatak. Inače, sjajan sam prijatelj sa Saneom, igra dobro u Istri - kaže nam 190 centimetara visoki napadač.</p><p>Kako izgleda tvoj dan u Velikoj Gorici?</p><p>- Čujte, ja sam vam jednostavan tip. Kuća pa trening i onda opet kući. Ne izlazim previše, tu i tamo skoknem s Hamadom ili Musom do Zagreba, odemo pojesti nešto fino. Kad sam tek došao u Goricu bilo mi je teško jer nisam imao auto. Sad ga imam, vozikam se i mogu se pohvaliti da se dosta dobro snalazim po gradu. Život u Velikoj Gorici je krasan, miran. Pozdravljaju me na ulici i stari i mladi. Čak mi nekad susjedi donose <strong>palačinke </strong>- priča nam simpatični Senegalac.</p><h2>'Nedostaje mi supruga'</h2><p>- U braku sam već dvije godine pa vrijeme uglavnom posvećujem <strong>supruzi</strong>, najbolja mi je prijateljica, volim je. Baš mi nedostaje, živi u Parizu - dodao je sa sjetom u glasu. </p><p>U Europu je došao iz senegalske treće lige! Jednog dana došao mu je agent i kazao: 'Vodim te u Europu!'.</p><p>- Pokušao sam u nekoliko klubova, a na kraju sam završio u Belgiji, u <strong>Waasland-Beverenu</strong>. Međutim, Bog je odlučio da svoju sreću ne pronađem tamo, nego ovdje. Tamo mi nisu dali pravu priliku, tri napadača bila su ispred mene pa sam igrao u drugoj momčadi i zabijao. Ponudili su mi svejedno novi ugovor, ali sam se zahvalio na prilici i vratio se u Pariz k majci - objašnjava Ndiaye pa dodaje:</p><p>- Živio sam s majkom u jednoj <strong>maloj sobici</strong>. Svaki dan sam trenirao, pa se vraćao u tu sobicu, u kojoj smo i živjeli, i spavali u istom krevetu… Bili su to zaista teški trenuci, ali mislim da me sve to ojačalo, da sam postao jači u glavi. I danas mi je, kad god sam na terenu, u mislima moja majka i sve što smo prošli u tom razdoblju. Došao je poziv Gorice na probu i prošao sam.</p><p>Prešli smo na vedrije teme. Ndiaye trpa kao na traci, a posebno oduševljava svojim živopisnim proslavama golova.</p><p>- Slavim kao da pucam iz <strong>revolvera</strong>, poput šerifa, kao što i moje ime sugerira. To sam pokupio iz američke kulture, haha.</p><h2>'Tu i tamo mi pobjegne psovka'</h2><p>Kako stojiš s hrvatskim?</p><p>- Znam uglavnom nogometne pojmove poput 'leđa', 'bravo, doktore' i tako. Tu i tamo mi pobjegne koja psovka poput je*ote - smije se Cherif.</p><p>Navijači su ga prozvali 'senegalskim Mandžukićem'.</p><p>- Nemam problema s tim. <strong>Mandžukić </strong>je veliki borac, vidite da je gladan svaki put kad je na terenu, a takve osobine imam i ja. Baš mi se sviđa kao igrač.</p><p>Je li djetinjstvo u <strong>Dakru </strong>bilo teško?</p><p>- Za mene nije, većina moje obitelji živi u Francuskoj, u Marseilleu i Parizu. Ljeti cijela rodbina dođe u Dakar, imaš s kime popričati, družiti se, lijep grad. To je jedino što mi nedostaje ovdje u Velikoj Gorici da sve bude baš savršeno.</p><h2>'Kevin Theophile vas želi pojesti'</h2><p>Protiv kojeg stopera se u HNL-u najteže izboriti za gol-šansu?</p><p>- <strong>Kevin Theophile-Catherine</strong>! Cijelu utakmicu mi je na leđima, radi prekršaje, pokušava me izbaciti iz takta. Čovjek je ratnik, vidiš da te na terenu želi 'pojesti'. Odličan je i <strong>Denis Kolinger</strong>, a tu je i onaj stoper Intera. Joj, kako se zove... Da, <strong>Damian Van Bruggen</strong>! On mi je kao brat zato što se ne odvaja od mene, haha.</p><p>Gorica se pobjedama nad Rijekom i Hajdukom ponovno uključila u borbu za peto mjesto koje vodi u Europsku ligu. Petoplasirani im bježi šest bodova.</p><p>- Momčad raste, atmosfera u svlačionici je sjajna i svi smo dobro raspoloženi. Imamo samopouzdanja, do kraja je sve moguće. Tko zna, možda nas sljedeće godine vidite u Europskoj ligi. Pod trenerom <strong>Valdasom Dambrauskasom</strong> osjećam se sjajno, dao mi je slobodu u igri. Nemojte me krivo shvatiti, nije kod <strong>Jakirovića </strong>bilo loše, nisam imao nikakve probleme s njim, ali ovaj stil igre pod novim šefom mi puno više odgovara. Sad igram svojom glavom i uživam u nogometu, ne volim onaj 'štreberski', šablonski nogomet.</p><p>A što nakon Gorice?</p><p>- U<strong> Real Madrid</strong> umjesto <strong>Karima Benzeme</strong>, haha. Šalim se, ali eto, njih simpatiziram. Bitno je samo da nastavim ovako igrati, a onda je sve moguće. Trenutačno sam fokusiran samo na Goricu - završio je.</p>