Nakon Engleske i Češke znali smo da to nije prava Hrvatska. Da to nisu oni 'vatreni' iz Rusije koji su grizli na svaku loptu, bili strah i trepet za svakog protivnika. Čekali smo ih i dočekali. I to u najvažnijem trenutku.

Hrvatska je u sjajnom susretu pobijedila Škotsku (3-1) i prošla u osminu finala europskog prvenstva! Bila je to briljantna predstava naše reprezentacije od prve do posljednje minute. Bila je to ona hrabra, moćna i čvrsta Hrvatska koju smo čekali cijeli turnir.

Luka Modrić bio je fantastičan, dirigirao je našom igrom uz Brozovića i Kovačića. I zato je bilo toliko lijepo vidjeti lice našeg nasmijanog kapetana nakon utakmice.

- Sretni smo jer smo odigrali veliku utakmicu i prošli u drugi krug. Nismo bili zadovoljni igrama u prve dvije utakmice i znali smo da možemo bolje. S ovakvom igrom i da nismo pobijedili, izašli bismo uzdignute glave. Kada ovako igramo, opasni smo za svakoga. Sretni smo, idemo se odmoriti i idemo dalje - kazao je Modrić za HRT.

Hrvatska je povela golom Nikole Vlašića u 17. minuti, no dok su u završnici prvog dijela naši igrači u glavama već bili na predahu, Škoti su nas šokirali. U 43. minuti je McGregor smanjio na 1-1.

Bili smo pod pritiskom u drugom dijelu, Škoti su se zgusnuli i bilo ih je teško probiti. No, kad nije išlo drugačije, Modrić je morao iz svog šešira izvaditi malo svoje magije. Spektakularno je pogodio rašlje vanjskim djelom kopačke i povisio na 2-1. Bilo je to iz njegovog nogometnog priručnika, potez koji mogu napraviti rijetki majstori.

Perišić je u 77. minuti sjajnim skokom okrunio Lukinu asistenciju i postavio konačnih 3-1.

- Znači mi puno ovaj gol, ali znači mi više igra momčadi od početka do kraja. Sretan sam što je moj gol pomogao, ali najvažnije je da je ekipa pobijedila - kazao je Modrić.

Zlatko Dalić je tražio nova rješenja za ovu utakmicu i apsolutno pogodio. Po prvi put na ovome Euru mjesto u prvih 11 dobio je Nikola Vlašić. I bio je maestralan. Zabio je gol, razigravao, prijetio, borio se sa čvrstim Škotima. I zasluženo ponio nagradu najboljeg igrača utakmice.

- Odlično smo ušli u utakmicu, kontrolirali tempo. Možda nas je taj gol za 1-1 poremetio, ali stvarno smo vidjeli da možemo, da držimo tempo i da će se dogoditi to što se dogodilo. Nagrada za igrača utakmice? Znači mi ovo. Izbornikova je odluka kad ću početi. Moje je da doprinesem momčadi. Želim da budemo ovakvi ili bolji.