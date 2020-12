Posljednju medalju u ženskom sportu osvojili smo 1999. godine. Naše odbojkašice su osvojile srebro i to je bilo to. Porazi, rana ispadanja i maksimalni domet do četvrtfinala bili rezultati u ženskim reprezentacijama. Trajala je suša, sve do prosinca 2020. godine, kada su se pojavile one.

Naše rukometašice su došle u Dansku bez ikakvog pritiska. Došle su igrati rukomet, uživati u njemu i pokazati se u najboljem svjetlu. Uživale su u svakom trenutku u Danskoj, smijale se i kada je boljelo, pucale od optimizma i kada su gubile. Taj vedri duh i timska kemija je ono što je obilježilo ovu reprezentaciju i ono što ih je dovelo do bronce i najvećeg uspjeha u povijesti ženskog rukometa.

Filozofija izbornika Nenada Šoštarića je uvijek bila da je momčad na prvom mjestu, a njegova metoda je u svakoj utakmici izbacila po jednu igračicu koja je baš taj dan bila raspoložena. I to je ono što je krasilo ovu reprezentaciju do posljednjeg dana Eura. A prije dvadesetak dana većina javnosti nije ni znala da su na natjecanju.

I upravo zato su za nas junakinje. Junakinje zbog kojih je rukometna groznica počela već u prosincu, junakinje zbog kojih smo svaki dan tijekom prosinca s nestrpljenjem čekali početak svake utakmice, radovali se s njima, ljutili, plakali od sreće. S punim pravom su zaslužile ovu pozornost i to u trenutku kada ženski rukomet nije toliko bio na radaru javnosti. Ma i puno više od toga.

Osim silnih čestitki, hrvatske rukometašice će biti i novčano nagrađene za najveći uspjeh u povijesti hrvatskog ženskog rukometa. Prema pravilniku o nagrađivanju sportskih uspjeha, svaka reprezentativka će zahvaljujući osvojenoj bronci na Euru dobiti 26.000 kuna, a izbornik Nenad Šoštarić će dobiti zasluženih 22.000 kn. Odlično, rukometašice će biti nagrađene za sjajni uspjeh, ali jesu li zaslužile više?

Osvojile su prvu medalju u povijesti ženskog rukometa i prvu medalju za neku žensku reprezentaciju nakon 21 godine. Kraljice šoka, kako su same sebe nazvale zbog onoga što su priređivale svaki dan protivnicama, su na posljednja dva Eura bile zadnje i zbog toga su u Dansku došle u statusu autsajdera. Ovo što su napravile, svima je jasno, je senzacija, ne samo hrvatskog rukometa, već i europskog. Osvojile su broncu u trenucima kada je ženski rukomet u Hrvatskoj bio na marginama popularnosti, u trenucima kada se drugi krug činio kao san.

I ne samo to. Zbog njih se opet o Hrvatskoj pričalo u hvalospjevima. Mala država i velika sportska nacija koja svake godine nemilosrdno bere medalje u baš svim sportovima.

Mislite li da je zbog svega toga država trebala rukometašicama dati veću nagradu? Pripremili smo za vas anketu u kojoj možete dati svoje mišljenje.