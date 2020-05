Juniori ne bi igrali majstoricu za prvaka, već samo za Europu

U hrvatskom nogometu i dalje nije poznata sudbina juniora, tko će nas sljedeće sezone predstavljati u Uefinoj Ligi prvaka. Dinamo ili Hajduk? HNS je u srijedu odgodio odluku o tom slučaju, a sve vodi prema tome kako će se tu, kao uvertira finalu Kupa odigrati 'majstorica'. Mjesto i vrijeme radnje još nisu poznati, prvo iz oba kluba trebaju prihvatiti ovu odluku HNS-a.

- Sve buduće odluke nemaju apsolutno nikakve veze sa mnom kao Povjerenikom za natjecanje. Prvenstvo je završeno odlukom IO HNS-a, ja sada moram napraviti izvještaj o završetku natjecanja i proslijediti ga natjecateljskoj komisiji, pa će sve ići u daljnju proceduru - kaže nam Josip Brezni, pa nastavlja:

- Gledajte, te lige nisu završene, već su prekinute, tako da tu nema prvaka. I to su pogrešne formulacije, ne može netko biti prvak kada je liga prekinuta. Tako da to službeno nisu ni Istra u pionirima ni Dinamo u kadetima. U juniorima je specifična situacija, mi moramo Uefi predložiti predstavnika za Ligu prvaka najkasnije do 3. kolovoza, do kada nam je rok i za seniorske momčadi.

A onda na scenu stupa Uefa...

- Da, Uefa si je dala za pravo da s obzirom na situaciju provjeri jesu li te momčadi za europska natjecanja predložene prema njihovim smjernicama. I je li sve odrađeno objektivno i transparentno ili će oni biti primorani mijenjati te prijave.

Hoće li kod juniora dođi do te majstorice Dinama i Hajduka?

- To je pitanje viših organa, pa i samih klubova, odluka je izvan moje domene. Moramo vidjeti prihvaćaju li klubovi tu majstoricu ili ne. Ali, ponavljam, to nije majstorica za prvaka Hrvatske, već majstorica za mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Gledajte, Dinamo u kadetima ima 10 bodova prednosti nad Rijekom, a do kraja ima još osam kola. Prvenstvo je prekinuto i nigdje ne piše da su oni prvaci. Kao ni Istra u pionirima. Nažalost, takva je situacija. Ti su klubovi vodeći, treba im čestitati na sjajnim rezultatima, ali ih se ne može proglasiti prvacima. Kao što Šibenik nije prvak druge lige. Šibenik kojem pozicija na tablici osigurava plasman u prvu ligu, ako naravno dobiju licencu. Ali, oni nisu prvaci druge lige.

Samim time Istra (pioniri), Dinamo (kadeti), pa ni Šibenik (druga liga) neće na kraju sezone dobiti pehare koji će se dijeliti isključivo za prvu ligu i Kup. A u velikim problemima za nastavak sezone su i hrvatski prvoligaši. Naime, oni bi prije zakazanog početka (6. lipnja) trebali odigrati i barem dvije pripremne utakmice, a to u ovom slučaju mogu samo - jedni s drugima.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Naime, kako su drugoligaši, trećeligaši i svi preostali niželigaši do daljnjega izvan pogona, a ne postoji apsolutno nikakva mogućnost da suparnike pronađu u inozemstvu, svi će naši prvoligaši suparnike za pripremu tražiti unutar HNL-a. Teško je očekivati da će tu međusobno igrati Dinamo, Hajduk, Osijek i Rijeka, pa će Gorica, Varaždin, Inter ili Slaven Belupo svima biti suparnici po mjeri...