Najbolja hrvatska teniska juniorka, 15-godišnja Petra Marčinko, zaustavljena je u četvrtfinalu konkurencije juniorki na US Openu u New Yorku, gdje ju je sinoć svladala 17-godišnja Bjeloruskinja Krsitina Dmitruk sa 6-3, 3-6, 6-3. Marčinko je dvaput izgubila servis u prvom i drugom setu, ali je u drugoj dionici čak triput osvajala gemove na početnom udarcu Bjeloruskinje. Nažalost, u trećem gemu je mlada članica zagrebačkog Top Spina ostala bez prilike za 'break' pa ju je jedan izgubljen servis odveo u poraz. Marčinko je bila prva hrvatska juniorka koja se probila do četvrtfinala US Opena od 2013., kad je Ana Konjuh osvojila naslov juniorske pobjednice u Flushing Meadowsu.

