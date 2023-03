Juranović: Bio sam tužan jer me Celtic nije htio zadržati u klubu

Fantastičnim igrama na Svjetskom prvenstvu u Katru hrvatski reprezentativac Josip Juranović (27) privukao je veliki interes europskih klubova. Juranović je na kraju prešao u Union Berlin, koji ima odličnu sezonu u Bundesligi i konkurira za plasman u Ligu prvaka.

Celtic je za Hrvata dobio nešto više od osam milijuna prema Transfermarktu, a Juranović je za Daily Record otkrio da mu je bilo jako teško napustiti škotski klub u kojem je proveo više od godinu dana.

- Imao sam stvarno dobar odnos s navijačima. Stvarno mi se svidjelo. Bilo je teško otići, ali takav je život. Bio sam malo tužan što me Celtic nije pokušao zadržati, ali to je nogomet. Ne možete znati budućnost - rekao je Juranović.

Celtic doveo konkurenciju

Juranović je rekao da je bio iznenađen kad je Celtic doveo novog igrača na njegovoj poziciji usred SP-a.

- Iskreno, bio sam malo iznenađen jer sam igrao na Svjetskom prvenstvu i pripremao se za sljedeću utakmicu. Neki od mojih prijatelja su me nazvali i rekli da su doveli novog beka. Samo sam to ostavio sa strane i koncentrirao se na Svjetsko prvenstvo jer to je najveća pozornica u nogometu i želio sam odigrati dobro. Nije mi bilo svejedno u Celticu, imali bismo tri beka, netko će biti na klupi, a netko na tribinama s obitelji.

Svakom je igraču potrebna minutaža kako bi igrao u reprezentaciji. Juranović je toga svjestan.

- Neke stvari mi se nisu sviđale zbog reprezentacije. Ako ne igraš redovito za klub, nećeš dobiti poziv za reprezentaciju. To je glavni razlog zašto sam otišao.

Povezivalo ga se i s najvećim europskim klubovima.

- Nisam puno razmišljao o svojoj situaciji jer sam prvo imao Svjetsko prvenstvo i bio sam potpuno koncentriran na to. Onda sam čitao neke vijesti da ću ići u, ne znam, Manchester United, Chelsea i tako dalje, ali trebamo biti realni. Ovo je bio pravi potez za mene. Nikada u karijeri nisam skočio dvije stepenice unaprijed. Uvijek idem korak pa korak, nadograđujući svoju karijeru. Želim igrati nogomet i to je glavni razlog zašto sam ovdje.

