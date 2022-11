Juranović: Glavno je da nismo prosuli sva tri boda. Nećemo si stvarati pritisak, nemojte ni vi

Josip Juranović odigrao je cijelu utakmicu u remiju Hrvatske i Maroka na startu Svjetskog prvenstva u Katru. Blijedi "vatreni" odigrali su samo 0-0.

- Bila je dobra utakmica s obje strane. U drugom poluvremenu izašli smo malo bolje, svježije, kontrolirali smo utakmicu. Imali smo šanse, nismo zabili. Ali, što je najbolje, bili smo dobri u defenzivi, nismo im dali previše i to je znak da idemo dalje - rekao je desni bek Celtica.

Koliki je problem igračima stvaralo sunce?

- Bilo je teško, ali svima je teško. Moramo se priviknuti i idemo dalje.

Gledate li na ovo kao na osvojen bod ili izgubljena dva?

I jedno i drugo, ali glavno da nismo prosuli sva tri. Ovo je Svjetsko prvenstvo, bodovi su tu da se skupljaju.

Dojam je da je Hrvatska imala krizu igre.

- Jednostavno, tako je išlo od početka do kraja. Analizirat ćemo to poslije i idemo po tri boda u idućoj utakmici. Marokanci su dobra i kvalitetna momčad.

Ovaj remi znači da do zadnjeg kola nećemo znati jesmo li prošli skupinu. Koliki pritisak osjećate?

- Nećemo si stavljati nikakav pritisak, nemojte ni vi. Imali smo šanse kao i Marokanci, nismo ih iskoristili. Izbornik će izvući sve što je potrebno. Moja igra? Uvijek može bolje - zaključio je Juranović.

Modrić: Šteta. Imamo još dvije utakmice

- Dosta teška utakmica, pogotovo prvo poluvrijeme, zadnjih 15-ak minuta prvog dijela počeli smo igrati bolje. Drugo poluvrijeme smo bili bolji, imali smo neke šanse, nismo uspjeli zabiti iz tih šansi. Šteta, sigurno bismo još bolji bili - rekao je kapetan Luka Modrić i dodao:

- Prvi bod je tu. Imamo još dvije utakmice. Htjeli smo otvoriti prvenstvo pobjedom. Tek je prva utakmica. Sigurno će nam sada biti lakše i još ćemo bolje igrati.

Vlašić: Osjećam list, napravit ćemo pretrage

- Bila je teška utakmica. Bilo je teško naći prostor za neku šansu. Idemo dalje, 0-0, što je tu je, nismo izgubili, to je bitno. Vidio sam kako Sosa ide, ubacio sam se na prvu stativu, pokušavao sam samo dodirnuti loptu, golman je obranio, žao mi je što to nije ušlo u gol. To je bila najbolja šansa na utakmici - rekao je nakon utakmice Nikola Vlašić i dodao:

- Malo osjećam list, napravit ćemo magnet, ultrazvuk i vidjeti kakvo je stanje.

Sosa: Prva je utakmica uvijek teška

- Naravno da smo htjeli pobijediti, ali bilo je jako teško, Maroko se dobro branio i bilo je teško stvarati prilike. Imali smo jednu i u ovakvim utakmicama moraš ih zabiti. Što je nedostajalo? Ne znam, možda smo trebali biti bolji u međuprostoru - kazao je Borna Sosa.

Perišićeva uloga?

- Vraćao se kad se Hakimi pridodavao naprijed jer on pokriva njegovu stranu, plan je bio da ga zatvori. Dobro smo ga zatvorili jer oni nisu imali šanse s te strane, ali falilo ga je naprijed, nažalost. Maroko je dobra momčad, ima dobre igrače i podršku puno ljudi. Prva utakmica je uvijek teška, pokazali smo i dobrih stvari. Na takvim utakmicama moraš zabiti i polušanse, a i onakvu kakvu smo imali. S uvjetima je sve OK, naviknuli smo se i bez klimatizacije.

Šansa za gol?

- Vidio sam Kramu na drugoj stativi i Niksija, sve je odlično odigrano, ali tu je falilo malo sreće. Najvažnije je proći skupinu, a onda je sve moguće. Kanada? Postavit ćemo se ofenzivnije i pokušati zabiti. A kad zabijemo, sve će izgledati drugačije.

