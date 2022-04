Juranović u idealnoj momčadi sezone škotskog Premiershipa

Četiri kola do kraja prvenstva, šest bodova prednosti nad prvim pratiteljem i najvećim rivalom Rangersom! Celtic našeg Josipa Juranovića je i dalje glavni favorit za osvajanje naslova, no pitanje je koliko će mu do kraja sezone hrvatski reprezentativac biti od pomoći budući da se ozlijedio na 'Old Firmu' u sklopu škotskog kupa prije desetak dana.

Bez obzira na krajnji ishod, škotski je Premiership već izabrao idealnu momčad sezone, a u njoj se očekivano našlo mjesta i za 'vatrenog'. Juranović je ove sezone odigrao 26 ligaških utakmica, a pritom je zabio tri gola i za jedan asistirao te općenito bio jedan od najboljih igrača momčadi iz 'zelenog' dijela Glasgowa. Celtic je očekivano najzastupljenija momčad u "idealnih 11", ima čak šest igrača u postavi!

Idealnih 11 sezone 2021./2022. škotskog Premiershipa (4-4-2):

Craig Gordon (Hearts) - James Tavernier (Rangers), Cameron Carter-Vickers (Celtic), John Souttar (Hearts), Josip Juranović (Celtic) - Regan Charles-Cook (Ross County), Callum McGregor (Celtic), Tom Rogić (Celtic), Jota (Celtic) - Morelos (Rangers), Kyogo Furuhashi (Celtic)

Šteta! Juranović se ozlijedio baš kada se 'lomi' prvenstvo i kada Zlatko Dalić traži 'prvog' desnog beka za reprezentaciju. Forma Šime Vrsaljka ne impresionira, ali će, sugerira logika, igrati prije bivšeg hajdukovca sve dok provodi minute travnjaku...

Podsjetimo, Juranović je u Celtic stigao iz varšavske Legije prošlog ljeta, a ugovorom je vezan za škotski klub 2026. Po Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura.

