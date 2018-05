Jurčević: Nismo bili tako loši; Ademi: Stvorili smo 16 šansi...

U zadnje četiri utakmice Dinamo je doživio svoj treći poraz. Večeras ih je u Kranjčevićevoj dobio Rudeš 1-0 u 87. minuti golom Emanuela Andersona u 87. minuti, no srećom po njih, kiksovima Rijeke i Hajduka u nedjelju osigurali su 19. naslov prvaka.

Trener Nikola Jurčević analizirao je novi kiks 'modrih' za HRT nakon utakmice.

- Bili smo jako motivirani da pobjedom proslavimo naslov prvaka. Dečki su se borili i željeli su na pravi način doći do pravog slavlja, imali smo puno šansi. Rudeš je nezgodna momčad koja je pobijedila brojne najjače klubove, imali smo problema s povredama, imali samo jako puno peha i danas je bio dan kada u najmanju ruku nismo zaslužili izgubiti ovu utakmicu - rekao je Jurčević pa nastavio:

- Ostaje gorak okus jer smo drukčije zamišljali današnji dan. Mislim da su se igrači borili trudili, bili smo dominantni. Rudeš je imao samo jedan šut i pobijedili su.

Dinamo ovoga proljeća ima problema s ozljedama. Moro, Stojanović, Olmo, Benković, Sosa... Dug je popis izostanaka bio danas.

- Mora nas zabrinuti što nismo pobijedili četiri utakmice, ali problem je u ozljedama. One nam stvaraju velike probleme, ali bez obzira na to, ne želim tražiti opravdanje u tim stvarima.

Jurčević želi protiv Hajduka uspješno završiti sezonu osvajanjem kupa.

- Moramo odigrati dobru utakmicu protiv Intera, a onda ući u utakmicu s Hajdukom s pravom energijom i odigrati mušku utakmicu. Moj mandat nije baš preuspješan po rezultatima, ali smo imali bukvalno sedam igrača u prvom sastavu, bezbroj ozljeda koje su nas sprječavale cijelo vrijeme, na treninzima imamo samo 12-13 igrača.

- Morali smo osvojiti koji bod više, ali danas nismo smjeli izgubiti utakmicu. Dinamovi navijači ne trebaju biti zadovoljni igrom na terenu, nisam zadovoljan niti ja. Pozitivno je to što smo osvojili naslov prvaka, a pobjeda protiv Hajduka u finalu kupa bi nam pomogla u cjelokupnom dojmu jer bismo osvojili dvostruku krunu. Ako ćemo biti realni, i mi i Rijeka i Hajduk i Osijek imamo problema s tzv. malim momčadima, nitko nije predominantan, ali to nije utjeha, mi smo Dinamo i želimo izgledati i igrati bolje. Cijela liga je izjednačena i to je dobro za HNL, ali nama je žao što nismo uvjerljivije osvojili naslov prvaka.

Ademi: Bog nas je kaznio

Kapetan Arijan Ademi poslije poraza od Lokomotive izjavio je kako će Dinamovi igrači biti 'izdajice i lažovi' ako ne poprave pristup. Pristup je bio dobar, ali ne i rezultat.

- Danas smo stvarno dali sve od sebe, imali smo pravi gard, pravi pristup kakav Dinamo treba imati. Stvorili smo 16 šansi i primili smo gol iz jedinog udarca. Bog nas je kaznio zbog pristupa u posljednje dvije utakmice kad smo ušli kao da ćemo to lako riješiti i nonšalantno, a danas smo igrali kako treba - rekao je Ademi pa nastavio:



- Poslije poraza od Lokomotive u svlačionici je bilo galame, ali danas kao kapetan nisam imao što prigovoriti svojim suigračima. Ovo nije dobro da gubimo, peče nas savjest, ali idemo osvojiti taj kup, uzeli smo prvenstvo i moramo pokušati sezonu završiti s dvostrukom krunom. Nije problem kemija, danas smo sve odradili dobro, ali jednostavno nije bilo sreće.

Amer Gojak smatra da 'modre' baš nije išlo.

- Izvršili smo trenerove zamisli, napravili smo sve što je on tražio, ali nije nas išlo. Fulali smo puno prilika i nismo zaslužili poraz. Ali bili smo fokusirali na ovu utakmicu, nismo se opustili. Idemo dignuti glave gore, dobiti Inter i onda Hajduk u finalu kupa.