Jurčević: Ovo mi je bila prilika života, spreman sam na izazov

Nikola Jurčević danas je predstavljen kao novi trener Dinama. Već u jutarnjim satima 51-godišnji stručnjak upoznao je svoje igrače, pa odradio prvi trening sa svojom novom momčadi. A onda se u popodnevnim satima i službeno predstavio javnosti...

- Za mene je ovo poseban trenutak, nakon toliko godina sam se kao trener vratio u Maksimir. Zahvaljujem klubu na povjerenju, a moram se osvrnuti i reći kako je bivši trener Cvitanović napravio veliki posao, no dva-tri zadnja poraza dovela su nas do ove situacije. Znamo da se to događa u nogometu, ja sam pun elana i energije, imam svoje želje i ambicije. Ipak, najvažniji su igrači, njima treba vratiti samopouzdanje, oni su pod psihološkim pritiskom - rekao je Nikola Jurčević, pa nastavio:

- Već sam rekao kako sam imao obje opcije otvorene; nastavak suradnje sa Slavenom Bilićem, ali i ulazak u samostalni trenerski posao. No, to u slučaju samo ako stigne prava prilika. Kada me zvao Dinamo više nije bilo dileme, to je prilika koja se ne propušta. U ovaj posao ulazim s velikim profesionalizmom, punog srca, siguran kako ćemo napraviti dobar posao.

Jeste li pričali sa Slavenom Bilićem?

- Mi imamo sjajan odnos, naša je suradnja bila nevjerojatno dobra, čak bih rekao bratska u posljednjih 10-ak godina. U meni je tinjala želja za samostalnim radom, on to shvaća. Čuli smo se, naravno da sam ga obavijestio kada je sve to postalo konkretno. Reagirao je fantastično, bio je pun razumijevanja, pa rekao da bi i on u mojoj situaciji prihvatio taj izazov. Sretan je zbog mene, zaželio mi je sve najbolje.

Postoji li mogućnost da odete za njim ukoliko on prihvati posao u nekom velikom klubu?

- Ne, putevi su nam se razišli, pa bi bilo deplasirano trčati za njim u slučaju nove ponude. Sve moje misli i ideje usmjerene su prema Dinamu, morate znati kako je ovo i za mene životna prilika da se vratim na nogometnu scenu kao prvi trener. Iza sebe imam nevjerojatno iskustvo, radio sam u hrvatskoj reprezentaciji, prošao ruski, turski i engleski nogomet, pa vjerujem da sam spreman za ovaj izazov.

Kao prvi trener vaša se uloga bitno mijenja, sada je vaša odgovornost puno veća...

- Godinama sam bio vrlo važan čovjek u timu Slavena Bilića, tu sam imao veliku ulogu. Da, vodio sam treninge, radio analize, no zadnja je uvijek bila Slavenova. Tako ću i ja ovdje imati svoj stožer, ljude s kojima ću pričati i razgovarati, no kompletnu ću odgovornost preuzimati ja. Sa mnom ostaje dio stožera (Marić, Čavlina) koji je i prije bio u Dinamovom pogonu, za kondicijski dio bit će zaduženi Miljenko Rak i Leo Sovina, a postoji mogućnost da se još dodatno kompletiramo.

Posljednjih ste godina bili u engleskoj Premier ligi, koliko će vam se teško biti 'prebaciti' na hrvatske prilike; lošu infrastrukturu i užasne terene...

- Godinama sam bio vani, prošao Moskvu, Istanbul i London, no nikada nisam izgubio vezu s Hrvatskom. Sve sam pratio preko interneta, pratio hrvatski nogomet, čitao naše medije. Dobro sam upoznat sa svime u našem nogometu, nisam ovdje pao s Marsa. Svjestan sam razlike u kompletnom ambijentu, načinu ponašanja, ali poznajem okruženje i brzo ću se na to prešaltati.

Novi trener Dinama kratko se osvrnuo na kratkoročne i dugoročne ciljeve...

- Svaka promjena trenera donosi promjene, a ovi igrači imaju kvalitetu, oni nisu zaboravili igrati. U kratkoročnom smislu želim da se opustimo, pobijedimo Rudeš, ali tu odigramo pravu utakmicu. Onda dolazi reprezentativna pauza, tu ćemo se moći dodatno posložiti i uhodati. Dugoročno? Želimo dvostruku krunu, do ljeta vidjeti na kojim smo pozicijama deficitarni, a onda se plasirati barem u Europsku ligu. Nema puno vremena, ali smo svjesni svog zadatka.

Koje promjene možemo očekivati u igri Dinama?

-Igrački kadar Dinama je posložen na način da možemo igrati jedan ili dva sustava igre, to neće biti presudno. Već kako će igrači reagirati, hoće li biti dovoljno agresivni. Veliki problem nam je što nemamo dovoljno gledatelja, pa ih sve pozivam da se vrate na stadion pogotovo kada bude ljepše vrijeme. Neka pomognu klubu pa da se svi skupa veselimo.

U Maksimiru nema puno gledatelja, a Bad Blue Boysi su i dalje u ratu s čelnicima kluba, najavljen je i novi prosvjed uoči utakmice s Rudešom.

- Naravno da bi mi bili bolji uz podršku navijača. Teško je očekivati da Maksimiru bude stalno pun, ali volio bih da imamo dobro popunjene tribine. U nekakve odnose i konfrontacije ne mogu ulaziti, razmišljam o trenerskom i sportskom dijelu cijele priče. Želim izolirati igrače i stožer, pa da se fokusiramo na naš posao. A onime što nije u našoj domeni se ne smijemo opterećivati.

Dinamo je pun mladih igrača, a tu postoji i zanimljiva priča oko Ante Ćorića koji je u mandatu Marija Cvitanovića bio na marginama...

- Dinamo ima velik broj mladih, talentiranih i zanimljivih igrača koji su interesantni i europskom tržištu. Barem ako je vjerovati onome što vidim i čujem. No, mene samo zanima kako će ti mladići sebe prezentirati kroz treninge i utakmice, zanima me samo teren. Nema nikakve garancije da će netko sigurno igrati, neki će morati na klupu. Meni je cilj napraviti momčadski duh, pa da netko u slučaju klupe ne bude negativno raspoložen.

Vas su kroz igračku karijeru trenirala velika imena poput Tomislava Ivića, Otte Barića, Hansa Krankla ili Ćire Blaževića, tko je od njih najviše utjecao na vaš način trenerskog razmišljanja?

- Zanimljivo, mene su trenirali svi najcjenjeniji treneri u Hrvatskoj. Još od Branka Zebeca, Ćire Blaževića, Tomislava Ivića, Otte Barića, Ive Šuška, od 17. godine prošao sam kroz ruke naših najboljih stručnjaka. A prošao sam i respektabilne inozemne stručnjake. Svi su oni bili dio mog igračkog, svakako i trenerskog školovanja, svakoga se sjećam, svatko je na neki način utjecao na moj nogometni način razmišljanja.

Jesu li vas u West Hamu zanimali koji današnji igrači Dinama?

- Nikoga nismo pratili, ali smo Slaven i ja kroz medije pratili neke pojedince, uvijek su nas zanimali hrvatski igrači. No, u West Hamu nije bilo prostora za mlade igrače, to je paradoksalno, no njima se lakše probiti kroz velike klubove. Tamo ga se može pripremati za velike stvari, dok West Ham uvijek traži gotove i dokazane igrače koji će odmah u vatru.

U Maksimir se kao trener vraćate nakon gotovo 15 godina...

- Puno je prošlo, tada sam bio klinac, pa možda i jedan od najmlađih trenera Dinama u povijesti. Puno se toga promijenilo, kako u klubu i cjelokupnom okruženju, tako i u samom nogometu. Stručni stožeri sada su puno širi, drugačije se rade skautinzi i analize. No, meni je bitno kako se ja i dalje ovdje osjećam u svom ambijentu. Nikada nisam izgubio sponu s hrvatskim nogometom i Dinamom, sada mi se polako vraća film iz prošlih vremena - završio je Nikola Jurčević.