Jurčić: Sammir je dolazio pripit na trening. Zaštitio sam ga...

Bivši trener Dinama Kruno Jurčić gostovao je kod Valentine Miletić u emisiji 'Druga strana medalje'. Pričao je o svojoj karijeri i razdoblju u Dinamu. - Imali smo problema sa Sammirom, on je imao jako neuredan život. Međutim, imao je iskrenost koju sam prepoznao. Imao je jako teško djetinjstvo i te traume prenijele su se na njegov privatni život. Bio je igračina, jedan od najboljih koji je bio u Hrvatskoj. Mogao je sve s loptom, najjači u ofenzivnom i defenzivnom dijelu - opisao ga je Jurčić.

Jurčić ga je, priznao je, štitio pred suigračima, čak je povukao potez za koji i sam shvaća da nije bio normalan.

dinamo | Foto: Facebook, Marko Prpic/PIXSELL

- On bi došao pripit ili nespreman na trening, a onda drugi igrači počnu gunđati. Napravio sam sastanak i rekao sam da on može doći takav, iako to nije normalno za trenera ni klub, ali je jako puno značio. Kada budete na njegovoj razini, i vi ćete moći takvi dolazit - otkrio je Jurčić.

Sammir je u dresu Dinama ostavio neizbrisiv trag, osvojivši sedam naslova prvaka i tri puta bio proglašen najboljim igračem HNL-a (2010., 2012. i 2013.), njegov talent često je bio u sjeni kontroverzi izvan terena. Bio je i hrvatski reprezentativac, skupivši sedam nastupa. Vrhunac reprezentativne karijere doživio je na Svjetskom prvenstvu 2014. u rodnom Brazilu. Danas živi mirnim životom u Itapemi, gradu na jugu Brazila. Ne igra više nogomet, čak ni rekreativno.