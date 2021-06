Stanko Jurić (24) odlazi iz Hajduka. Splitski klub postigao je dogovor s Parmom i Jurić karijeru nastavlja u talijanskoj Seriji B u koju je Parma ispala ove sezone.

Sada bivši Hajdukov veznjak nije otputovao s ostatkom momčadi u Dubrovnik, nego s menadžerom Tomislavom Ercegom u Italiju gdje je i definirao i potpisao ugovor. Hajduk bi, prema našim informacijama, na ovom transferu trebao zaraditi oko dva milijuna eura, a Jurić zaigrati s velikim Buffonom koji se vratio u klub u kojem je i započeo karijeru. Potpisao je do 2025. godine.

- Želim se zahvaliti svim trenerima, navijačima, doktorima, fizioterapeutima, oružarima, tetama spremačicama, svima u klubu s kojima sam proveo prekrasne tri i pol godine. Više od toga, igranjem za Hajduk ostvario sam svoj san, ovaj klub je za mene uvijek predstavljao ogromnu emociju, a ja sam tu emociju nastojao živjeti na terenu u svakoj utakmici. Bilo je dobrih i loših trenutaka na tom putu, ali znam da sam za Hajduk uvijek davao sve što mogu. Žao mi je što idem, ali ova odluka je najbolja za Hajduk, a ako je najbolja za Hajduk, onda je i za mene. Nadam se da ću se jednog dana vratiti u Hajduk kao još bolji igrač. Postoje dobri klubovi, bolji klubovi, svakakvi klubovi. Klubovi u kojima svatko od nas želi igrati i čije dresove kupujemo kao djeca. Hajduk meni nije ni dobar, ni bolji klub. On je prva ljubav. On je priča za sebe - poručio je na odlasku Stanko koji je u Hajduk iz Dugopolja početkom 2018. godine, a debi za prvu momčad čekao je do ljeta i 2. pretkola Europske lige u kojem su Bijeli gostovali kod Slavije u Sofiji te već u 24. minuti postigao je gol, prvi od ukupno osam u 93 utakmice.

Jurić je od zime bio u prvom redu za prodaju zajedno sa stoperom Marijem Vuškovićem, a obojici se kao najizglednija opcija nametala upravo Italija. Špekuliralo se kako za obojicu postoji interes Torina, no dolaskom novog trenera Ivana Jurića čini se kako je stopiran Vuškovićev transfer u Torino, dok je za Jurića u igri bilo više klubova, uz Parmu i Udinese i Sampdoria.

- Stanku iz sveg srca zahvaljujemo na svemu što je dao za ovaj klub. Njegovu srčanost, doprinos i energiju neće biti lako nadoknaditi. Znamo što mu znači Hajduk kao djetetu ovog grada, a što je uvijek pokazivao na terenu. Želimo mu svu sreću i uspjeh u njegovom novom klubu te se nadamo da će se jednom vratiti u svoj Hajduk - kazao je sportski direktor Bijelih Mindaugas Nikoličius.

