Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i novi trener Torina Ivan Jurić (45) analizirao je utakmicu Engleske i Hrvatske (1-0) u prvom kolu Eura na Wembleyu.

Pobjednički gol zabio je Raheem Sterling u 57. minuti nakon ispadanja Joška Gvardiola i Duje Ćaleta-Cara.

- Tko je kriv? Pa vezni red, netko iz veznog reda tko nije ispratio Phillipsa, kad se probije iz veznog reda ne mogu kriviti pojedinačno. Cijela zona je kiksala, ja to malo drugačije taktički gledam - rekao je Jurić za Slobodnu Dalmaciju i nastavio:

- Po meni je Gvardiol top-igrač, i u njemu će reprezentacija dobiti sjajnog igrača, više mi je da bude lijevi stoper u formaciji trojice otraga, nego ovako lijevi bek. Možda smo propustili priliku da se s nekim drugim lijevim bekom nametnemo u napadačkim akcijama.

Obrana nam je spora i teško je igrati visoko. Nemamo pravu kreaciju prema naprijed pa ni sjajan vezni red ne stvara prave šanse za napadače, smatra Jurić.

- Napad nam je sklon kontri, treba dubinske lopte, a vezni red čuva balun, nema okomitih proigravanja. Pa ostaju bez lopti, bez šansi, prođe utakmica a mi pošteno nismo ni šutirali, ni ušli u šanse. Tu smo u nesrazmjeru. Za napad koji voli igrati na kontre, ne paše mu tiki-taka vezni red - rekao je Jurić i zaključio:

- Znate kako se to kaže, jesmo li riba ili meso? Jesmo li bijeli ili crni? Nekako smo sivi, neodređeni, ni jedno, ni drugo i to mi ne štima. Volio bih da se odredimo, pa da se zna, osjeti se to u ovako izjednačenim utakmicama. Stižu Česi, bolji smo i nadam se pobjedi, naravno.