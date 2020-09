'Jurić se umorio pa sam ga onda izvadio, a tražimo još pojačanja'

On daje ton agresije našoj igri, daje maksimum maksimuma i takva poštenjačina poput njega ne zna kalkulirati s potrošnjom energije, rekao je trener Hajduka o Stanku Juriću

<p>Europska avantura za Hajduk je gotova i sada se okreću domaćim natjecanjima, sutra od 19:05 čeka ih domaći ogled s Varaždinom, prvi s gledateljima na tribinama. Doduše, svega 20% kapaciteta, ali Poljud je toliko velik da primi oko 6.000 onih koji su jedva čekali vidjeti Vukasovu momčad na djelu. Dio tribina će okupirati oni koji su kupili pretplate, ostatak je manje – više već rasprodan....</p><p>No bez obzira na to što je europska epizoda okončana, neke detalje Vukas je morao razjasniti, prije svega zbog čega je iz igre izvukao najboljeg igrača do tada <strong>Stanka Jurića</strong>. </p><p>- Znate koliko je Stanko Jurić bitan za nas, njegova energija i pokrivanje terena su nam jako važni. Uz toliku potrošnju Stanko nije više mogao nastaviti, došlo je do evidentnog pada u njegovoj igri... On daje ton agresije našoj igri, daje maksimum maksimuma i takva poštenjačina poput njega ne zna kalkulirati s potrošnjom energije, njega igra vuče i morali smo ga mijenjati...</p><p><strong>Kako uvjeriti igrače da igru koju su prikazali u Istanbulu moraju prikazivati i u nastavku sezone. </strong></p><p>- Ne bih želio da netko pomisli kako smo mi zadovoljni i da ćemo sada živjeti na lovorikama, naravno da nismo zadovoljni zbog poraza i ispadanja, ali imamo zadovoljstvo zbog prikazane igre, pokazali smo da se možemo nositi i odigrati kvalitetno i na tome ćemo graditi budućnost. Imali smo dobar pristup, kvalitetno smo se pripremili, tražili smo od igrača da budemo kompaktni i agresivni..., i sve smo to napravili i na tome možemo graditi budućnost. Pokazali smo da se može, nakon ovakve utakmice ne smijemo ići ispod toga. Igrači moraju biti svjesni toga...</p><p><strong>Hoćete li bez obzira na ispadanje iz Europe tražiti pojačanja na tržištu i na kojim pozicijama?</strong></p><p>- Prijelazni rok još traje i bit ćemo aktivni i tražiti neka rješenja i dalje.</p><p><strong>Čeka vas bitno drugačija momčad, sada ste vi favoriti a Varaždin se digao nakon korona stanke i igra puno bolje?</strong></p><p>- Oni su se konsolidirali nakon korona stanke, ozbiljna su, čvrsta i nezgodna momčad, prema naprijed imaju jako nezgodne i mobilne igrače i moramo se pripremiti za njih. Pristup mora biti na visokom nivou da bi se dobila utakmica i samo u tom smjeru razmišljamo. </p><p><strong>Hoće li biti promjena u momčadi, potrošeni ste?</strong></p><p>- Imamo još jedan trening pa ćemo vidjeti. Definirati ćemo početnu postavu, vidjet ćemo kakvo je stanje s igračima i odlučiti.</p><p><strong>Koliko vam znači povratak gledatelja na tribine?</strong></p><p>- Svi smo svjesni koliko nama publika na Poljudu znači, to je za nas sigurno veliki plus.</p><p><strong>Nakon Europe uvijek je nezgodno vratiti se u domaće natjecanje?</strong></p><p>- To je zadatak nas u stožeru, da izdefiniramo što i kako. Europe više nema, prvenstvo je tu, i taj se klik treba dogoditi što prije, da nastavimo s dobrim igrama, ali i pobjedama</p><p><strong>Kako će reagirati mladi igrači koji su u Varaždinu na posudbi, a sada igraju protiv svog kluba?</strong></p><p>- I ja sam bio na posudbi, i znam da se žele dokazati, da ljudi u klubu vide da se može računati na njih....</p>