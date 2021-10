U jednom od najvećih talijanskih nogometnih gradskih derbija Juventus je kao gost pobijedio Torino, kojeg vodi Ivan Jurić, sa 1-0. Bila je to čvrsta i tvrda utakmica bez previše prilika, a pogodak odluke zabio je Manuel Locatelli u 86. minuti.

"Stara dama" je ovom utakmicom produžila niz bez poraza u torinskom derbiju na 15 utakmica pri čemu je upisala 12 pobjeda i tri remija. Posljednji put Torino je dobio najvećeg suparnika prije šest godina. Juventus je bolje otvorio utakmicu, već u petoj minuti imao je lijepu priliku, no Weston McKennie je pucao visoko iznad gola. Međutim, to je bilo praktički sve u prvom dijelu od Juventusa koji u prvih 45 minuta nije uputio niti jedan udarac u okvir suparničkog gola.

Torino je uzvratio u 22. minuti, no Saša Lukić nije bio precizan. U 32. minuti zaprijetio je domaći veznjak Rolando Mandragora, ali je Wojciech Szczesny sjajno obranio. U nastavku susreta ponovo je prvi zaprijetio Juve. Alex Sandro je pucao glavom pod prečku, ali je golman fantastično reagirao.

U 69. minuti Manuel Locatelli je pucao s ruba kaznenog prostora, ali preko domaćeg gola. Dvije minute kasnije uzvratio je Karol Linetty nakon ubačaja iz kornera, no njegov je udarac blokirala Juventusova obrana. Trenutak odluke dogodio se u 86. minuti, Locatelli je na rubu kaznenog prostora primio loptu i preciznim udarcem pogodio za 1-0. U 90. minuti gosti su bili i korak do drugog gola, no Dejan Kuluševski je pogodio okvir gola.

Josip Brekalo je igrao za Torino do 84. minute, dok Marko Pjaca nije nastupio protiv svog bivšeg kluba. Juventus je osmi sa 11 bodova, dok je Torino na 11. poziciji s osam bodova.