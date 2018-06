Juričić: 'Očekujem odlaske, ali Rijeka će ostati jaka i u vrhu'

Prva HNL je u očekivano dubokoj sjeni Mundiala. Situacija koju ne vole svi navijači, a obožavaju treneri i (posebno) sportski direktori. Uigravanje i slaganje momčadi sa daleko manje medijske pozornosti nego inače.

Doprvak Rijeka odigrala je prvu pripremnu utakmicu za 2018/19-u, sa drugom momčadi malteške lige, Balzanom (2:1, Puljić i Acosty). Matjaž Kek na raspolaganju ima dvije postave u standardnom Rijekinom 4-2-3-1 sustavu:

Sluga - Raspopović, Župarić, Punčec, Žuta - Grahovac, Pavičić - Acosty, Gorgon, Heber - Čolak

Prskalo - Pavelić, Escoval, Velkovski, Mamić - Capan, Lončar - Kvržić, Puljić, Črnic - Božinov

Nova imena su braniči Pavelić, Velkovski i Mamić te veznjak Lončar, a opravdano je izostao Čanađija koji se vraća s posudbe u Olimpiji te kojeg treba računati kao soluciju više bilo u veznom redu, bilo u obrani. S Rujevice su (kao Rijekini igrači ili oni koju si bili na posudbama) otišli Leovac, Mavrias, Matei, Tomasov, Ajayi, Solomun... Ugovor je istekao i već zaboravljenom Anasu Sharbiniju.

Na Kvarner su, dakle, došla četiri nova igrača plus jedan povratnik. HNL-sezona će počinje 28. srpnja, a u Europskoj ligi Rijeka se priključuje u 3. pretkolu, 9. kolovoza. Još je dosta vremena do prvih službenih utakmica i - još više do kraja prijelaznog roka. Riječkom strategijom na mercatu ravnaju sportski direktor Srećko Juričić i njegov pomoćnik Ivan Mance. Sportski direktor je daleko više od jedne od ključnih osoba u aktualnoj klupskoj nomenklaturi. Juričić je već za igračke karijere postao klupska legenda, a danas je i živi putokaz svakom igraču koji dobije privilegiju obući bijeli dres s Rijekinim grbom.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kakve će još promjene sastav koji uigrava Kek doživjeti prije prvih službenih utakmica u novoj sezoni?

- Pretpostavljam da neće biti brojne, ali promjena će gotovo sigurno biti - počinje Juričić.

- Vidjeli ste dva sastava koji su odigrali s Balzanom i iz kojih je vidljivo da smo (i bez reprezentativca Bradarića te bez Čanađije) na svakoj poziciji pokriveni s dva igrača. E sad... Najveći interes vlada za - Bradarićem, Heberom, Gorgonom i Župarićem. Pa je najtočniji odgovor koji u ovom trenutku mogu dati: novih će igrača biti ako se i kada se dogode novi odlasci iz aktualnog kadra.

Presidente Mišković nebrojeno je puta istaknuo: budžet se može održavati jedino zaradom u Europi i - prodajom igrača. Dakle, otići će barem dvojica iz kvarteta koji ste spomenuli?

- O tome možemo razgovarati kada mi na stol legnu konkretne ponude. Zasad je sve u sferi zanimanja za Bradarića, Hebera, Gorgona... Velikog zanimanja, ali - bez službene i konkretne ponude.

Sentiment javnosti ne nameće ni pritisak, ni nepovjerenje u klub. Po tom pitanju Rijeka je pozitivni raritet HNL-a.

- Po mnogo čemu smo takvi. A navijači nam vjeruju jer pet-šest godina unazad dokazujemo da, bez obzira na odlaske igrača, iz sezone u sezonu stvaramo novu i uvijek jaku momčad. A to radimo zato što naša Rijeka ima: kontinuitet struke. Nema promjena trenera, nema promjena sportskog direktora. Štoviše, struka je i pojačana kada je Mance prestao braniti pa postao moj suradnik. Kontinuitet struke svjedoči ozbiljnost kluba i daje mu tu toliko važnu sportsku stabilnost stvorenu na temelju koji je donio predsjednik Mišković.

Prošle sezone nije ponovljen povijesni uspjeh iz godine ranije, ali je osvojeno je drugo mjesto i ušlo se u skupinu Europske lige (pobijedilo Milan i Rapid, remiziralo u Ateni...). Kakva će biti Rijeka 2018/19?

- Ne može se svake sezone biti prvi ili drugi no moramo biti u Europi tj. na vrhu HNL-a ili u borbi za sam vrh. Dakle, Rijeka će biti kao i dosad: jedna od najboljih momčadi hrvatskog nogometa, ambiciozna i u Europskoj ligi! - rekao je Srećko Juričić.