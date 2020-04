'Jurim na motoru preko potoka i stijena, namjerno se bacam...'

Bjelovarka Ena Tudić (24) jedina je Hrvatica koja vozi enduro ili offroad disciplinu motociklizma. Osvojila je dva zlata i jedno srebro u tri utrke na koliko je sudjelovala. Zlatnom medaljom okitila se na jedinoj utrci u Hrvatskoj, dok se iz susjedne Bosne i Hercegovine vratila sa zlatnom i srebrnom medaljom. Kad govori o motociklizmu, iz njezinog se glasa razabire sva fokusiranost na taj izuzetno naporan i zahtjevan sport.

Foto: Privatni album

- Prvi put sam sjela na motor kad sam imala sedam godina, naravno uz tatu koji i danas vozi motor. No, tek kad sam prije nešto više od godinu dana odvozila stazu ove discipline na prijateljevom motoru, odmah sam rekla da je to ono što me interesira. Iako su žene gotovo pa minimalno zastupljene, jer sam ja jedina u Hrvatskoj, u inozemstvu se manje vide te granice, jer taj sport vani nije rezerviran za muškarce - pojašnjava nam razloge zašto vozi motor mimo utabanih staza.

Vozi se preko potoka, stijena, usjeka… jedna staza je duga oko 60 kilometara. Vozi istu stazu kako i njezini muški kolege, ali se žene posebno boduju.

Foto: Privatni album

Kad govori o stazi, pojašnjava da je najopasnija nakon kiše, jer su po skliskom terenu padovi, a ponekad i lomovi, sastavni dio tog sporta. Najzahtjevnije je popeti se po blatnjavoj i skliskoj stazi 100-tinjak metara po uzbrdici od čak 60 posto.

- Šezdesetak kilometara staze uglavnom se prelazi za tri do četiri sata - pojašnjava nam simpatična Ena koja je zaposlena i svaku slobodnu kunu odvaja na stranu.

- Hvala dragom Bogu što sam ostala cijela, jer sam imala puno padova, ali izgleda da me sreća prati. Nekoliko puta se i namjerno bacamo s motora, ako vidimo da jurimo prema provaliji - kroz smijeh prepričava svoje „enduro“ avanture.

Foto: Privatni album

Nažalost, nagledala se i lomova kostiju ruku i nogu. Kada sjedne na motor, onda sve oko nje „utrne“ i ne postoji drugi svijet osim Ene i motora. Kaže da se njihova disciplina spaja s ekstremnim biciklistima.

Sad je totalno zatišje, jer Ena, kao i većina Bjelovaraca, iz stana izlazi samo radi kupnje namirnica i odlazak u garažu. Povjerila nam je da par sati tjedno provede uz motor, glancajući ga i stalno nešto radi na njemu.

- Kao i svima, ova prisilna "mirovina" mi nije najbolje legla, ali što je tu je. U stanu vrijeme provodim uz knjigu, i TV ekran i redovito vježbam, jer sam u dnevni boravak dovukla par sprava - ispričala nam je simpatična Ena.

Trenutno „jaše“ KTM Freeride od 250 cm3, novi motor koštao ju je 38.000 kuna. No, to nisu jedini troškovi. Mjesečno potroši najmanje 1000 kuna za gorivo. Tu su servisi, popravci, troškovi putovanja na utrke i smještaj. Svaka utrka odnese oko 3000 kuna.

Tu je i dodatna oprema koja ide uz motor, ali i uz kaskadera. Naime, Ema je i kaskader, te iza sebe ima nastup na snimanju jednog filma u okolici Pule. Kad smo ju pitali o čemu se radi u tom filmu, Ena je bila „zakopčana do grla“, poput zaštitne jakne koju navlači na utrkama. Samo nam je rekla da je bila dvojnica glavne glumice u američkom filmu "Mayday". Tematika je iz Drugoga svjetskog rata.

- Pod takvim sam uvjetima i nastupila, da se o scenama iz filma ili o imenima ništa ne govori, dok ne prođe premijera filma. Doista mi se to dopalo, i vjerujem da to nisu jedine scene koje će ostati zabilježene na velikom platnu - poručila nam je crvenokosa Ena.

Kaže da je novac najveći problem, jer svatko na utrku vozi svoj motor, a nagrade su tek simbolične za prave plasmane. Za velike i priznate utrke u Europi za sada nema novca, ali će, kao i dosad, svaku lipu odvajati na stranu kako bi jednog dana i njezino ime osvanulo u najavi velikih europskih utrka. Za sada vozi za bjelovarski Electroteam, a članica je Moto kluba Bjelovar.