Sve je dogovoreno, još se samo čeka službena objava Juventusa i - stiže promjena na klupi! Nakon što je 2019. otišao, a umjesto njega je na klupu stigao Maurizio Sarri, sad s klupe odlaze Andrea Pirlo i Igor Tudor, a vraća se Massimiliano Allegri!

Sve je to potvrdio i dobro informirani Fabrizio Romano koji otkriva da je Allegri prihvatio ponudu jer je Real Madrid tražio još vremena za razmišljanje nakon odlaska Zinedinea Zidanea. 'Stara dama' nije obranila naslov u Serie A, umalo su ostali i bez Lige prvaka iz koje su uostalom ispali u osmini finala od Porta.

Osvojili su Kup i Superkup, ali to Agnelliju i društvu nije bilo dovoljno te su odlučili kako više ne žele Pirla na klupi. To bi trebalo značiti i odlazak Igora Tudora s mjesta pomoćnog trenera jer će Allegri dovesti svoj stručni stožer. Podsjetimo, on je već bio na klupi Juventusa od 2014. do 2019. godine i s njima osvojio pet naslova prvaka Italije, četiri trofeja Kupa i dva Superkupa.

Trebao bi Allegri odmah početi i s nadopunjavanjem momčadi za iduću sezonu. Već se dugo spominje dolazak talentiranog Gigija Donnarumme (22) koji neće produžiti ugovor s Milanom, a žele li konkurirati za naslov potrebno im je još neko pojačanje.