Juve želi zadržati Mandžukića, posao im kvari Jose Mourinho?

Cijelo prošlo ljeto pričalo se o transferu Ivana Perišića u Manchester United da bi on ostao u Interu. Nisu se mogli dogovoriti pa je transfer propao i tako ništa od prvog Hrvata u dresu 'crvenih vragova'.

Sada su Talijani počeli pisati o Mariju Mandžukiću kao želji Josea Mourinha. Našeg ofenzivca posljednjih tjedana sele iz Torina, govorilo se čak i da su šanse minimalne da ostane u Juventusu...

United are being linked with a move for Mario Mandzukic #mufc https://t.co/FxyuKrclhN pic.twitter.com/t2MnJzO0Q9