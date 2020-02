Juventus gubi, a Ronaldo se protivnicima smije i prijeti im

Dogodilo se i to. Drugi mjesec je pri kraju, a Cristianu Ronaldu (35) dogodilo se raritet: igrao je, a nije dao gol. Prvi put ove godine! Da rana bude bolnija, Juventus je izgubio od autsajdera, a igrao tako da je momčad ocijenjena 'četvorkama' i 'peticama'.

Ako postoji par osmine finala Lige prvaka u kojem je jedna momčad baš onako izraziti, ogromni favorit, onda je to Juventus vs Lyon. Ali, u prvoj utakmici na 'Parc Olympique Lyonnais' Lyon-Juventus završilo je: 1-0. Zabio je Lucas Tousart (22).

Bianconeri su prvi u Serie A, ali sa tek bodom prednosti nad Lazijom i šest nad Interom koji ima utakmicu manje. Dominacija više nije neupitna no to je ionako sekundarna torinska priča. Juventus hoće Ligu prvaka. To im je kompleks, zato su i doveli najboljeg igrača u povijesti Lige prvaka, za 117 milijuna eura!

Ali... Trener Sarri priznaje da ne zna zašto mu momčad na treningu ide 200 na sat, a na utakmici igra u slow-motionu. Ronaldo je vođa, daje sve od sebe, nije među negledljivima nego trpa gotovo bez prestanka. Juventus svejedno 'kašlje'.

Portugalac je svjetska pa samim time i klupska mega-zvijezda. Do Ronaldovog dolaska znalo se da slobodnjake u Juventusu izvodi Miralem Pjanić. Fantastično izvodi. Pjanić sada iz slobodnjaka puca jedino ako mu Ronaldo dozvoli.

A u Ligi prvaka Cristiano iz slobodnjaka nije dao gol iz posljednjih 25 pokušaja (u svim natjecanjima nije zabio iz zadnjih 38 slobodnih udaraca)! Što ga, kao sportaša bez i 0,5 % sumnje u vlastitu superiornost, ne sprječava da se i kad gubi protivnicima podsmijeva kao npr. Lyonom stoperu Fernandu Marcalu kojem se s visoka unosio u facu pa smijao jer je prenaglasio jedan Cristianov faul u napadu.

Naravno, Juventus vrlo vjerojatno u Torinu može okrenuti rezultat i proći momčad od koje je duplo skuplji te u prosjeku 5 godina iskusniji, ali ostaje činjenica da je 2020. za Cristiana dosad išla sjajno, a za Juventus dosta 'šepavo'. Sad su i zajedno posrnuli.

Portugalac je i u 35. godini najbolji igrač i najveći atleta torinske momčadi. Igra odlično, pokušava vući momčad, ali... Momčad ga ne prati. Zasad nije riješio Juventusov LP-kompleks nego i zbog toga je: sve očiglednije sve frustriraniji.