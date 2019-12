Juventus se nije ni oprostio: 'Mario, jedva čekam da dođeš'

'Stara dama' se nije nimalo damski ponijela prema Mariju Mandžukiću u prethodnim mjesecima, više bi rekli da je to neki maćehinski odnos. Dolaskom Maurizija Sarrija, hrvatski napadač kao da je izbrisan s Juventusove mape. Nije odigrao niti jednu utakmicu, a već duže vrijeme nije ni trenirao s momčadi, a na kraju ga nisu zvali ni na božićni party. Njegove muke su napokon stigle kraju odlaskom u Al-Duhail, ali Juventus je reagirao kao da Mandžo nije ni igrao za njih!

Na službenim stranicama kluba nigdje ne možete pronaći da je Mandžukić pronašao novi klub, a kamoli još neku zahvalu za sve što je dao Juventusu u prethodne četiri i pol godine. Surovost nogometa, rekli bismo, ali ipak na malo pretjeran način. U travnju su s oduševljenjem objavili da je produžio ugovor do 2021. godine, ali dolaskom već spomenutog Sarrija je prekinuta Marijeva bajka u Torinu. No navijači ga nisu zaboravili, a to su dali do znanja na posljednjoj ligaškoj utakmici ove sezone protiv Udinesea. Skandirali su njegovo ime kako bi klupsko vodstvo shvatilo što su napravili hrvatskom napadaču.

Foto: Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL

Ako Juventusu ne valja, zato drugima valja. Katarski Al-Duhail je s oduševljenjem najavio njegov dolazak, a posebno sretan je bivši Mandžin suigrač iz Juventusa Medhi Benatia.

- Dobro došao, Mario, u Al-Duhail i svoju novu avanturu. Već smo skupa osvojili toliko trofeja i vrijeme je da ih još proslavimo. Znam da si spreman za ovaj novi izazov i jedva te čekam vidjeti - poručio mu je marokanski stoper koji je u Juventusu igrao od 2017. do 2019. godine.

Višemjesečna agonija je napokon stigla kraju, a Mandžo će opet uživati u nogometu. Doduše, ovaj put ne u Juventusu i Europi. Mandžo je tišinom i radom odgovarao na bezlično Juveovo ponašanje, ali ni to nije uspjelo jer ga je Sarri očito prekrižio još prije nekoliko mjeseci. Mario odlazi kao gospodin, a čelnici Juventusa će ostati zapamćeni kao izdajice. Jer tek će u budućnosti shvatiti što su izgubili, a nisu cijenili...