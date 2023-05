Juventus skočio na 2. mjesto, Mario Pašalić ostao u igri za LP

U susretu 33. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus je u Torinu pobijedio Lecce sa 2-1 i barem privremeno preuzeo drugu poziciju na ljestvici.

Leandro Paredes je u 15. minuti doveo torinsku "Staru damu" u vodstvo, izjednačio je Assan Ceesay iz kaznenog udarca u 37. minuti, no samo tri minute kasnije Dušan Vlahović je doveo Juve u novu prednost.

U nastavku susreta više nije bilo golova. Marin Pongračić nije nastupio za goste zbog ozljede.

Atalanta je u Bergamu porazila Speziju sa 3-2 ostavši u igri za plasman u Ligu prvaka.

Gosti su poveli u 18. minuti golom Emmanuela Gyasija, no Atalanta je uzvratila s tri gola u nizu, a strijelci su bili Marten de Roon (32), Davide Zappacosta (48) i Luis Muriel (54). Mehdi Bourabia je u 64. minuti smanjio na 3-2 vrativši nadu gostima, no rezultat se više nije mijenjao. Mario Pašalić je za Atalantu igrao do 67. minute.

Torino, kojeg vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić, je na gostovanju pobijedio Sampdoriju sa 2-0 golovima Alessandra Buongiorna u 31. minuti, te Pietra Pellegrija u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Nikola Vlašić je za Torino igrao cijeli susret.

Salernitana i Fiorentina su odigrali sjajnu utakmicu koja je završila 3-3.

Junak susreta bio je Boulaye Dia koji je zabio sva tri gola za domaći sastav (10, 59, 81-11m), a za prvi pogodak asistirao mu je Domagoj Bradarić. Za goste su zabili Nicolas Gonzalez (36), Jonathan Ikone (71) i Cristiano Biraghi (84).

Bradarić je igrao cijeli susret, dok Josip Brekalo nije nastupio za "Viole".

Večeras se još sastaju Milan - Cremonese, Verona - Inter, Lazio - Sassuolo, te Monza - Roma, dok će u četvrtak igrati Empoli - Bologna, te Udinese - Napoli.

Na ljestvici uvjerljivo vodi Napoli sa 79 bodova, Juventus je drugi sa 63 boda, dok je Lazio treći s dva boda manje, ali i susretom manje.

Najčitaniji članci