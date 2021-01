U susretu 17. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus je s mnogo muke pobijedio Sassuolo s 3-1 skočivši na četvrto mjesto Serie A.

Premda je cijelo drugo poluvrijeme Juve imao igrača više, torinska "Stara dama" je tek u samoj završnici utakmice stigla do pobjede.

Možda i ključni trenutak dogodio se u samoj završnici prvog dijela kada je Pedro Obiang isključen zbog oštrog prekršaja. Sudac Davide Massa je pregledao VAR snimku i poslao Obianga na hlađenje.

Juventus je s igračem više poveo u 51. minuti preko Danila, no sedam minuta kasnije Gregoire Defrel je zabio za 1-1. Domaćin je bio korak do nove prednosti u 67. minuti, no Federico Chiesa je pogodio vratnicu. Šest minuta kasnije Cristiano Ronaldo je imao zicer, no Andrea Consigli je sjajno reagirao.

I hrabri gosti su imali nekoliko prilika, možda i za podvig. Ipak, u 82. minuti Aaron Ramsey je zabio za 2-1, a u posljednjim trenucima susreta Ronaldo je postavio konačnih 3-1. Portugalcu je to čak 15. gol u 13 utakmica i najbolji je strijelac lige s tri gola više od Lukakua.

U derbiju kola Roma i Inter su odigrali 2-2, a dvije asistencije za gol ubilježio je Marcelo Brozović.

Roma se spasila poraza golom Gianluce Mancinija četiri minute prije kraja, te tako spriječio Inter da se sasvim približi vodećem Milanu.

Roma je povela u 17. minuti sretnim golom Lorenza Pellegrinija, ali je Inter u drugom dijelu uspio preokrenuti pogocima Milana Škriniara (56) i Achrafa Hakimija (63) - oba na dodavanje Brozovića.

Brozović je odigrao cijeli susret za Inter, dok je Ivan Perišić ušao u 77. minuti.

Verona je kod kuće pobijedila Crotone sa 2-1, a bivši hrvatski reprezentativac je doveo domaćine u vodstvo u 16. minuti, svojim prvim ligaškim pogotkom ove sezone. Federico Dimarco je u 25. zabio za 2-0, a Crotone je u nastavku tek smanjio zaostatak pogotkom Juniora Messiasa u 55. minuti.

Kalinić je za momčad koju vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić igrao do 63. minute.

Napoli je u Udinama pobijedio Udinese sa 2-1, dok je Lazio je na gostovanju kod Parme slavio sa 2-0.

Napoli je do pobjede stigao golom Tiémouéa Bakayoka u 90. minuti. Prije toga gosti su poveli u 15. minuti golom Lorenza Insignea iz kaznenog udarca, a izjednačio je Kevin Lasagna u 27. minuti.

Lazio je bodove dohvatio postigavši oba gola u drugom dijelu utakmice, a strijelci su bili Luis Alberto (55) i Felipe Caicedo (67).

Na ljestvici vodi Milan sa 40 bodova, Inter ima 37, Roma 34 boda, a Juventus je sada četvrti sa 33 boda.