Juventus u zadnjim trenucima do remija s Raketom i Sevillom, West Ham preokrenuo Alkmaar

U prvom susretu polufinala Europske lige Juventus i Sevilla su u Torinu odigrali 1-1, dok je Roma u Rimu porazila Bayer Leverkusen sa 1-0. Sevilla je povela u 26. minuti golom Youssefa En Nesyrija, a u šestoj minuti nadoknade izjednačio je Federico Gati. Ivan Rakitić je za goste odigrao cijeli susret, a uzvrat je za sedam dana u Sevilli.

Šesterostruki pobjednici ovog natjecanja imali su tešku sezonu opterećenu borbom za ostanak u Primeri, te promjenama trenera, no čini se kako su Andalužani ušli u formu u pravo vrijeme. Jose Luis Mendilibar, treći trener ove sezone nakon Julena Lopeteguija i Jorgea Sampaolija, posložio je "kockice" i Sevilla je serijom odličnih rezultata praktički osigurala prvoligaški statusa, a sjajno gura i u Europi. Juventus s druge strane europski trofej čeka već 27 godina, od 1996. kada je bio prvak Europe i pobjednik europskog Superkupa.

Nakon prvog susreta gosti mogu žaliti što su ispustili pobjedu u posljednjim trenucima susreta i to iz tek drugog Juventusovog udarca u okvir gola. Prvu priliku na utakmici imali su gosti u 17. minuti. Pucao je Lucas Ocampos, ali je Wojciech Szczesny bio spreman. Tri minute kasnije uzvratio je Juve, Dušan Vlahović je primio precizan pas u šesnaestercu, ali je pucao visoko iznad gola. Nakon iznimno obećavajućeg početka utakmice, Juventus je u 26. minuti primio gol iz sjajne kontre. Brzu akciju je u pogodak pretvorio Youssef En Nesyri na Ocamposovu asistenciju.

Nakon gola, dinamika utakmice se promijenila i "Stara dama" je bila bliža primanju drugog gola, nego izjednačenju. U nastavku susreta Sevilla se znalački branila sve do same završnice kada je Juve uspio nekako ugurati loptu u mrežu. Federico Chiesa je ubacio iz kornera, Paul Pogba glavom vratio na drugu stativu, gdje je Gatti najviše skočio i glavom zabio za 1-1. Dodajmo i kako je Leonardo Bonucci postao šesti igrač u Juventusovoj povijesti koji je ušao u klub 500. Rekorder je Alessandro Del Piero sa 705 nastupa, a ispred Bonuccija još su Gianluigi Buffon (685), Giorgio Chiellini (561), Gaetano Scirea (552), te Giuseppe Furino (528).

Mourinhovi imaju prednost pred uzvrat

U drugom susretu večeri Roma je pobijedila Bayer Leverkusen sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Edoardo Bove u 62. minuti. Roma je treću uzastopnu sezonu stigla do europskog polufinala. Prije dvije godine je ispala u polufinalu Europske lige od Manchester Uniteda, dok je lani osvojila Konferencijsku ligu. Bayer je zadnje europsko polufinale igrao 2002. kada je dogurao i do finala Lige prvaka izgubivši od Real Madrida.

Prvo poluvrijeme je proteklo u donekle izjednačenom nogometu. Bayer je bolje otvorio susret, uz dvije rane šanse Andricha i Wirtza, a Mourinhova momčad je najbolju priliku imala u 19. minuti kada je Lukas Hradecky sjajno branio udarac glavom koji je uputio Roger Ibanez. Trenutak odluke dogodio se u 63. minuti. Tammy Abraham je pucao, Hradecky je obranio, a Edoardo Bove pospremio odbijanac. Najbliže izjednačenju gosti su bili u 87. minuti kada je pucao Jeremie Frimpong, ali je jedan od obrambenih igrača uspio zaustaviti loptu na gol liniji umjesto golmana. Uzvratni susret je 18. svibnja u Leverkusenu, a finale je 31. svibnja u Budimpešti.

KL: Basel i West Ham u prednosti

Nogometaši Basela i West Hama ubilježili su pobjede nakon prvih polufinalnih utakmica UEFA Konferencijske lige: Basel je slavio u Firenci protiv Fiorentine 2-1, a istim rezultatom West Ham u Londonu protiv AZ Alkmaara.

Nizozemci su prvi stigli do gola u Londonu, a strijelac je bio Tijjani Reinjders u 42. minuti. West Ham je stigao do preokreta u drugom dijelu, prvo je pogodio Alžirac Said Benrahma iz penala u 67. minuti, a pobjedu je donio Jamajčanin Michail Antonio u 76.

Basel je šokirao Fiorentinu, koja je povela golom Brazilca Arthura Cabrala u 25. minuti.Švicarci su preokrenuli u drugom poluvremenu pogocima Francuza Andya Dioufa (71) i Andya Zeqirija (90+2). Josip Brekalo je ušao u igru za Viole u 73. minuti. Uzvrati su za sedam dana u Baselu i Alkmaaru.

