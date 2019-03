Juveovi navijači se svađaju, a Ronaldo poziva na zajedništvo

Večeras nam se vraća Liga prvaka!

Navijači Cityja i Schalkea pratit će uzvrat osmine finala na Etihadu. Ostatak, stotine i stotine miliijuna nogometnih zaljubljenika diljem planete, od 21:00 gledat će mega-utakmicu Juventusa i madridskog Atletica na torinskome Allianzu.

Foto: Matteo Gribaudi

Simeone je u Madridu apsolutno nadigrao Allegrija, Atletico je pobijedio 2-0 pa u Torinu dolazi s 'najmanje 51%' šansi za prolazak. Ali ono što Allegri i Juventus imaju, a Simeone i Atletico nemaju jest - rođeni pobjednik, Cristiano Ronaldo.

U prvom susretu CR7 nije uspio zabiti no Atletico mu je zapravo jedna od najdražih 'meta' u karijeri. Tijekom devet godina u Realu Cristiano nije Colchonerose "samo" dvaput pobijedio u finalu Lige prvaka nego im nesmiljeno trpao u mrežu:

Foto: SERGIO PEREZ

CR7 Torinese pokušava naučiti europskom pristupu koji ne završava porazom u finalu nego onime što je njemu pod normalno: pobjedom u Ligi prvaka, trijumfom u finalu, osvajanjem naslova prvaka Europe.

Dok je na Atleticovoj 'Wandi Metropolitano' 67 tisuća navijača zaglušujućim hukom nosilo Los Colchonerose prema 2:0 pobjedi nad objektivno kvalitetnijim Juventusom, u Torinu traje 'građanski rat' navijača'.

Kad su doveli Cristiana u Juventus čelnici Bianconera povisili su cijenu ulaznica za 30%. To je jako loše sjelo najžešćoj jezgri tifosa poznatoj pod nazivom 'Curva Sud' (Južna tribina) koja je otad u otvorenom sukobu s ostatkom tribina.

'Vi ste s..nje od navijača'... Na svakoj utakmici oni iz Curve Sud skandiraju svima na stadionu, ostatak tribina im uzvraća zvižducima i sličnim uvredama jer ne podnose da se ijedna skupina stavlja iznad kluba.

Stvar je otišla toliko daleko da je prošlog mjeseca na Allianzu snimljena scena kako - Juventusov navijač udara drugog Juventusovog navijača zato što slavi Juventusov gol?!

Pa Cristiano danima prije večerašnjeg uzvrata zaziva zajedništvo, "Napunite stadion i svi nam pružite podršku. Moramo svi zajedno vjerovati i skupa nadoknaditi tih 0:2. Samo tako je moguće, samo zajedno"!

Talijanski mediji najavljuju kako će Juventus u 3-5-2 formaciju jer ima četiri-pet teških izostanaka (Khedira, Alex Sandro, Barzagli, Douglas Costa, De Sciglio). I Atleticu nedostaju strahovito važni igrači (Diego Costa, Filipe Luis, Hernandez i Partey), ali Simeone ne mijenja svojih 4-4-2 već osam godina temeljenih na rudarskom rintanju u obrani i inspiraciji klasa u napadu.

Juventus: Szczesny - Csceres, Bonucci, Chiellini - Bernardeschi, Can, Pjanić, Matuidi, Cancelo - Mandžukić, Ronaldo.

Atletico: Oblak - Arias, Gimenez, Godin, Juanfran - Koke, Rodrigo, Níguez, Lemar - Griezmann, Morata.

Interista Simeone na Juventus, Madridista Cristiano na Atletico... O kakva nas tekma čeka večeras!

This is how Diego Simeone celebrated Atletico Madrid's goal. This man is a savage💀💀💀💀 pic.twitter.com/asHPLHfQp9