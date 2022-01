Lokomotiva je prihvatila, ali Lukas Kačavenda rekao je - ne!

Veliki se posao spremao na Kajzerici prema kojoj je stigla višemilijunska ponuda iz Italije. Genoa je, naime, ponudila čak osam milijuna eura za mladog ofenzivca Lokomotive, no on nije pristao na transfer jer smatra da još nije vrijeme za inozemstvo.

- Kačavenda je strašan mlad potencijal, mi smo pristali na ponudu Talijana od osam milijun eura, ali Lukas još nije želio u inozemstvo. Svi skupa vjerujemo kako će on na ljeto vrijediti još više - rekao nam je direktor Lokomotive Božidar Šikić.

Kačavenda je i velika želja Dinama, to nitko u Maksimiru ne skriva. Ali, problem je - cijena. Lokomotiva je posljednjih godina počela raditi ozbiljne transfere (Grbić, Uzuni, Šimić...) i bez Dinama. Hrvatski reprezentativac do 21 godine može pokriti brojne pozicije u ofenzivnom dijelu momčadi, ali na Kajzerici očekuju i dvoznamenkasti iznos milijuna. To u Dinamo nisu spremni platiti.

Kačavenda je prošle sezone debitirao u seniorskom nogometu pod Samirom Toplakom (51).

- Izvanredan igrač. Prošle sezone tijekom reprezentativne stanke ostao sam bez nekoliko igrača pa sam momčadi za utakmicu s Orijentom priključio neke mlade. Mali Kača kupio me nakon samo tri treninga. Brz, motoričan, agresivan i okomit. Kak' bi mi iz nogometa rekli, dečko zna - pričao nam je Toplak.

- S njim možeš igrati visoki presing, a i iskoristiv je na više pozicija. Mislim da je najbolji kao polušpica, a ja sam ga prošle sezone protiv Gorice u završnici utakmice čak stavio na desnog beka. Stvarno je pravi profesionalac i zaslužuje sve ovo što se oko njega događa. To je pravi igrač za moderan nogomet.