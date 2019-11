Kad su Kovačić i Perišić upalili 'turbo' Gruziji nije bilo pomoći!

Lako se na travnjaku 'Drosine' vidjelo tko je klasa za sebe, tko još mora skupljati iskustvo na najvišoj razini, a kome kronični nedostaje prave minutaže u klubu. Iznad svih: Mateo Kovačić i Ivan Perišić. Klase posebne vrste... 'Vatrene'.

Hrvatska (4-2-3-1):

Lovre Kalinić (5) - Skoro pa strijelac za Gruziju, a u svakom slučaju krivac za gol koji mu je u 18' zavukao Giorgij Papunašvili. Ne brani u Aston Villi i to se osjeti na formi.

od 46. Simon Sluga (7,5) - Daleko bolji i sigurniji od kolege koji je branio u prvom dijelu. Imao je dvije vrhunske i jednu odličnu intervenciju. U dva-tri rijetka navrata u kojima je Gruzija u nastavku 'digla glavu' naletjela na riječki zid među 'vatrenim vratnicama'.

Karlo Bartolec (6) - Možda daleko od očiju za većinu navijača, ali otkad se Vrsaljko ozlijedio Dalić desne bočne prati i po Kopenhagenu. Bartolec je svoj posao obavio - korektno.

od 46. Josip Juranović (7) - Debi iz snova. Na poluvremenu je zamijenio Bartoleca pa nakon samo osam minuta sa desnog boka poslao sjajnu asistenciju na koju se majstor Perišić samo naklonio pa pogodio za pobjedu. Juranović će ovu pulsku večer pamtiti do kraja života i to - apsolutno po dobrome. Na žalost i on je, u sudačkoj nadoknadi, morao izaći zbog ozljede.

Tin Jedvaj (6) - Napokon na svojoj poziciji, a ne kao prisilna 'zakrpa' desnog boka. Nije mu bilo baš jednostavno rješavati žustre gruzijske ubačaje iz drugog plana i snažnog Lobjanidzea.

od 46. Duje Ćaleta-Car (6,5) - U drugom poluvremenu nije imao bogzna kako zahtjevnu zadaću. Malo je posla bilo za naše stopere, a ono što je trebalo riješiti Duje riješio bez problema.

Mile Škorić (6,5) - Jedno od osam novih imena u odnosu na prošlu subotu na Rujevici. Solidan u paru sa Jedvajem, pokazao ono što pokazuje u Osijeku, odlučnost i čvrstinu, premda su Gruzijci nešto neugodnije 'mušterije' od većine HNL napadača. U nastavku igrao i u vezi.

Dario Melnjak (6) - U Rizesporu je standardan na lijevom boku, u Hrvatskoj je u drugom planu, a čuvao je lijevi bok obrambenog kvarteta koji je možda prvi i zadnji put igrao u ovom sastavu. Korektno obavio svoj dio posla.

Milan Badelj (6,5) - Mirnoća u kontroli lopte, rutina u postavljanju ispred obrane i uobičajeno 'administriranje' poslova na zadnjem veznom. Povratak u Fiorentinu pokazat će svoje pozitivne efekte. Miki je bio i ostao igrač na kojeg se računa 'zatvorenih očiju' u bilo kakvim okolnostima.

Mateo Kovačić (8) - Majstor. I to se vidi iz svakog poteza. A sve je uočljivije i koliko je blagotvorna 'terapija Lampard' koju od ove sezone prolazi u Chelseaju. Nije čudno da ga je Olić apostrofirao kao onog koji zaslužuje i inače igrati, ali ima 'nesreću' da živi u eri Luke Modrića i Marcela Brozovića. Klasa za sebe na travnjaku 'Drosine'.

od 65. Nikola Vlašić (-) - Klasika... Kad god je u 'kockastome' Nikola ili zabije (i to ključne golove), ili donese brzinu više cijeloj momčadi. To je, naravno, napravio i u Puli, ali na žalost: samo na 15 minuta nakon kojih je uz pomoć liječnika jedva izašao s terena.

Ivan Perišić (8) - Vidi pod 'Kovačić'. Napadač Bayerna bio je elementarna nepogoda za nedorasle gruzijske protivnike i samo je igrom slučaja ostao bez konkretnog učinka do 53' kad je zabio glavom. Silina u trku, u udarcu, klasa, potez van serije... Perišić je dokazana svjetska kvaliteta, a to je pokazao i u Puli.

Mario Pašalić (6,5) - Nije Gasperini lud kad mu Atalanti daje preko 70 minuta po utakmici. Mario je maratonac i znalac premda mu na 'Drosini' lopta baš i nije dolazila toliko često. Odradio svoju minutažu, a Dalić zna da u njemu ima veznjaka i za sadašnjost i za budućnost.

od 75. Dino Perić (7) - Tog smo dečka zakinuli za barem pola ocjene u njegovom debiju protiv Slovaka na Rujevici pa mu sada 'vraćamo'. Nakon Bjelice šansu dobiva i kod Dalića, a obojica mu minutažu daju 100% zasluženo jer Dino je, bez obzira na manjak reprezentativnog iskustva u odnosu na standardn(ij)e stopere, sjajno rješenje u srcu obrane.

Ante Rebić (6) - Njemu je ova utakmica trebala, ne da pokaže koliko zna i što može jer cijeli nogometni svijet zna kolika je Rebićeva kvaliteta, nego da akumulira minutažu koju u Milanu dobiva na kapaljku. Na momente rastrčan, ali prečesto sudržan. Ostaje nam se nadati da će do Eura dobiti dovoljno utakmica jer kad je spreman Ante je opća opasnost za bilo koju obranu.

Mislav Oršić (7) - Uglavnom ordinirao na pomalo mu atipičnoj poziciji središnjeg napadača. Trudio se, mijenjao mjesta sa Perišićem i Rebićem, ostao bez gola (nazabijao ih se ove godine, naveliko), ali skupio asistenciju: njegov je ubačaj iz kornera Kašia spremio u vlastitu mrežu. Oršić je budući glavni oslonac Vatrenih.

od 46. Marko Rog () - Cijelo poluvrijeme uglavnom na desnom boku. Sa Cagliarijem žestoko dobro gazi kroz Serie A, u Puli je bio solidan na poziciji koja inače baš i nije njegova. Forma u klubu sigurno će mu donijeti više (zasluženih) šansi u reprezentaciji.

Gruzija (4-2-3-1): Makaridze 6 - Kakabadze 6 (od 39. Šengelia), Kašia 5, Navalovski 5,5, Kočolava 5,5 (od 80. Grigalava -) - Aburjania 5,5, Gvilia 5,5 (od 83. Kvlitaia -) - Papunašvili 7 (od 65. Kiteišvili 6), Kazaišvili 6,5 (od 88. Karaišvili -), Jigauri 6,5 - Lobjanidze 5,5 (od 51. Arabuli 5,5).