Hrvatska je u povijesti na velikim natjecanjima pet puta igrala protiv aktualnih europskih prvaka i samo jednom je izgubila. Pobijedila nas je Španjolska na Euru 2012. (1-0) na putu do obrane naslova, a protiv Danske 1996., Njemačke 1998., Francuske 2004. i Španjolske 2016. "vatreni" nisu izgubili.

Prvu utakmicu protiv aktualnih europskih prvaka naša je reprezentacija igrala na Euru 1996. u Engleskoj protiv Danske, koja je četiri godine ranije osvojila turnir u Švedskoj. Dva gola Šukera i jedan Bobana donijeli su Hrvatskoj 3-0 pobjedu u drugom kolu po skupinama, na našu reprezentaciju je zaustavila Njemačka u četvrtfinalu, koja se okitila naslovom prvaka Europe. Upravo je s njima Hrvatska igrala na Svjetskom prvenstvu 1998. u četvrtfinalu i pobijedila 3-0, što je jedna od najvećih pobjeda "vatrenih" u povijesti.

Iduća utakmica protiv prvaka Europe uslijedila je 2004. na Europskom prvenstvu u Portugalu, kada su Francuska i Hrvatska odigrale 2-2 u drugom kolu. "Tricolori" su četiri godine ranije osvojili EP u Belgiji i Nizozemskoj pobjedom u finalu protiv Italije. Na novi susret protiv europskog prvaka čekali smo do 2012., kada je Španjolska pobijedila Hrvatsku 1-0 u trećem kolu Eura u Poljskoj i Ukrajini. To je i jedini poraz naše reprezentacije u dvoboju protiv aktualnog europskog prvaka, a i u toj utakmici je rezultat mogao biti povoljniji za našu momčad. Na kraju je ta momčad "furije" otišla do kraja i obranila naslov.

Posljednji dvoboj protiv europskog prvaka jest onaj iz 2016. kada je ponovno Španjolska zapala Hrvatsku u trećem kolu Eura. Ipak, ovog puta je reprezentacija pod vodstvom Ante Čačića pobijedila 2-1 u utakmici za prvo mjesto skupine D, da bi u osmini finala ispala od Portugala (1-0).

Podsjetimo, Italija je naslov prvaka Europe osvojila u finalu protiv Engleske prije tri godine. Nakon 120 minuta igre na Wembleyu bilo je 1-1, a Talijani su slavili nakon raspucavanja penala. Ovo je definitivno ohrabrujuća statistika prije ključnog dvoboja Hrvatske u trećem kolu Eura u Njemačkoj.