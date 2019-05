Kad Lampard časti, sve može: Igrači su mu popili 25.000 kn!

Derby County prošao je u finale doigravanja za ulazak u Premier ligu nakon lude utakmice i pobjede nad Leedsom (4-2). Kako to i priliči, oni su poslije utakmice otišli proslaviti pobjedu u jedan pub gdje je trener Frank Lampard odlučio nagraditi igrače zbog sjajnih igara kroz cijelu sezonu.

Do utakmice protiv Aston Ville na Wembleyju je ostalo još deset dana pa je šef dopustio igračima da se malo opuste uoči najbitnije utakmice sezone, a on se itekako opustio. Legenda Chelseaja je častila igrače cijelu noć, a prema jednoj objavi na Twitteru, navodno je potrošio oko 25 tisuća kuna!

Frank Lampard’s Bar Bill last night after beating Leeds to claim a place in The Championship Play off final👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/e0QhDtz7S3