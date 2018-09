Kad Marin poludi: Svađao se sa sucima, psovao pa razbio reket

Teško je znati što se Marinu Čiliću mota po mislima dok gotovo dobiveni meč pretvori u izgubljen, no moramo priznati, rijetko ga viđamo u izdanjima kao u meču protiv Keija Nishikorija (28), kojeg je, nažalost, izgubio.

Nerijetko je psovao, raspravljao sa sucima, vikao, divljao pa na kraju čak i razbio reket.

Ne viđamo to baš od Marina tako često...

Japanac ga je izluđivao, nije to bio onaj smireni Marin uglavnom pokeraške face. Uporni Nishikori revanširao mu se tako za 2014. i onaj poraz u finalu te otišao poslije puna četiri sata borbe u polufinale.

Pri izlasku s terena nakon poraza umalo je izgubio i - mobitel. Kao da je bio totalno van sebe!

Thankfully Marin Cilic will not lose another big thing today, as he got the phone he dropped back. #usopen pic.twitter.com/nwzyWYu4CU