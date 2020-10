Conte, zahvali se Hrvatima! Brozović i Perišić spasili Inter

Conte je Brozovića uveo u 59., a ovaj u 64. zabio za 1-2 protiv Parme. A onda je Contea spasio Perišić u 92. Kolarov je fino zavrnuo iz slobodnih udarca s lijeve strane, a na pravom mjestu bio drugi hrvatski majstor

<p>Što bi <strong>Inter </strong>da nema Hrvata? Pa, vrlo jednostavno, izgubio bi od <strong>Parme</strong>!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Perišić na boćanju</strong></p><p>Međutim, dok je Parma na Giuseppe Meazzi vodila 2-0, ukazali su se Marcelo Brozović i Ivan Perišić i golovima spasili Inter poraza i donijeli barem jedan bod.</p><p>Gervinho je od 46. do 62. minute zabio oba Parmina gola, a samo dvije minute kasnije Brozović je zabio Interov prvi. Uzeo je loptu, na nekih 22-23 metra, mukotrpno se othrvao od svog čuvara, a potom opalio loptu s nekih 19 metara dok je bio u padu. Nisu to očekivali ni braniči ni golman, Broz je jedva našao prostora za ovaj udarac, a taj udarac je našao svoj put do mreže!</p><p>Conte je Brozovića uveo tek pet minuta ranije i tko zna kakav bi rezultat bio da ga nije ostavio na klupi. A onda je Contea spasio Perišić u drugoj minuti sudačke nadoknade. Kolarov je fino zavrnuo iz slobodnih udarca s lijeve strane, a na pravom mjestu bio drugi hrvatski majstor u milanskom klubu.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/BR_Goal/status/1322606293845200899" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p> </p>