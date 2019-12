Kad oni neće, hoće on: Mandžo se emotivno oprostio od Juvea

Iako je proveo gotovo pola desetljeća u Torinu, ni 24 sata nakon što se Al-Duhail pohvalio da je doveo Marija Mandžukića, na Juventusovim službenim i društvenim kanalima još ne možete vidjeti ni retka o toj vijesti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Samo smo htjeli naglasiti nimalo damski odnos "Stare dame" prema svom ratniku u prethodnim mjesecima. Dolaskom Maurizija Sarrija Mandžo kao da je izbrisan s Juventusove mape. Nije odigrao niti jednu utakmicu, a već duže vrijeme nije ni trenirao s momčadi, a na kraju ga nisu zvali ni na božićni party.

Surovost nogometa, rekli bismo, ali ipak na malo pretjeran način. U travnju su u Torinu s oduševljenjem objavili da je produžio ugovor do 2021. godine, ali dolaskom već spomenutog Sarrija prekinuta je Marijeva bajka u Torinu. No navijači ga nisu zaboravili, a to su dali do znanja na posljednjoj ligaškoj utakmici ove sezone protiv Udinesea. Skandirali su njegovo ime kako bi klupsko vodstvo shvatilo što su napravili hrvatskom napadaču.

I on se, bez obzira na klupski odnos, za Božić oprostio od Juventusa.

- Nemoguće je sažeti oproštajnu poruku nakon četiri i pol godine, ali nadam se da ste svi vidjeli moju strast prema klubu i momčadi u svakoj utakmici koju sam odigrao za Juventus. Veliko hvala gospodi Allegriju i Marotti što su me htjeli u Torinu - bio mi je privilegij igrati za Juventus, a proteklih nekoliko mjeseci neće promijeniti moj respekt i ljubav koju osjećam za klub.

Želim se zahvaliti svim suigračima koje sam imao svih ovih sezona - stvarno sam uživao u svakoj bitci s vama, a osvojili smo ih mnogo. Neću zaboraviti sve one pobjede i trofeje, rezultate naše kvalitete, naporan rad i momčadski duh.

Veliko hvala i stručnom stožeru koji je svoj posao odradio iza kulisa - trenerima, liječnicima, fizioterapeutima i svim ostalim osobama koje se brinu da igrač Juventusa radi u najboljim mogućim uvjetima i da bude uspješan.

Napokon, najveća hvala prekrasnim navijačima koji su pravi razlog zašto je klub tako velik i uspješan. Stvarno sam zahvalan na podršci koju ste mi pokazali od prvog dana. Da zaključim, uvijek sam davao sve od sebe za Bianconere. Želim vam sve najbolje! A što se mene tiče, vrijeme je za novo poglavlje.

Zauvijek vaš Mario.

Sljedećih godinu i pol u nekom drugom dresu...