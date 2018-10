'Kad pokažemo kako igramo nogomet, mnogi se iznenade'

Već sam s dvije, tri godine po dvorištu napucavala loptu i kada sam malo porasla krenula sam s dečkima iz sela, Celine Samoborske, igrati na cesti, po poljima, igralištima, gdje god. No nikad nisam igrala u nijednom muškom nogometnom klubu.

Prvi klub bio mi je ŽNK Maksimir Zagreb u koji sam stigla kako sam krenula u srednju školu u Zagrebu. Upisala sam se u klub tijekom drugog razreda srednje škole i tamo sam provela pune tri godine. Potom sam odigrala polusezonu za Split da bih zatim stigla u ŽNK Dinamo Zagreb u kojem sada već igram treću sezonu.

Foto: ŽNK Dinamo Zagreb

Nekima je još uvijek čudno kada vide djevojke da se bave nogometom i da im je to profesija jer nogomet još nije profesionalni sport u Hrvatskoj, ali se sve više radi na njegovoj promociji i napretku diljem Hrvatske, kao i izvan nje kroz reprezentaciju. S obzirom na postojanje sve više ženskih nogometnih klubova u Hrvatskoj, normalna je stvar da dolazimo na gostovanja, a ono najvažnije ionako pokazujemo na terenu. I tada se brojni i iznenade, kada pokažemo što znamo. Sigurno da ima još predrasuda kako nogomet nije sport za žene, no kao što sam rekla, mi na terenu dokazujemo upravo suprotno.

ŽNK Dinamo Zagreb klub je koji je osnovan tek prije dvije godine, točnije 24. lipnja 2016. i u svojih nešto više od dvije godine postojanja građen je postepeno, ali sigurno i smatram da je u to vrijeme napravljeno uistinu mnogo. U prvoj godini postojanja počeli smo od samoga početka, sa seniorskom i kadetskom ekipom i već smo tada osvojili prvo mjesto sa seniorkama u 2. HNLŽ - Centar, dok su kadetkinje bile viceprvakinje Hrvatske. Tada nažalost nismo ušle u Prvu ligu, no to nam je u fokusu od samoga starta, kao i naravno sam naš napredak. Druga sezona tek je iza nas, priključile su nam se i pionirke, broj djevojaka na treninzima je svakim danom sve veći, a mi seniorke smo ponovno osvojile 2. HNLŽ - Sjever-Zapad te osigurale nastup u 1. HNLŽ. Također, u Kupu smo stigle do polufinala.

Foto: ŽNK Dinamo Zagreb

Velika je čast, ali i odgovornost igrati u Dinamu. Dinamo je brend sam po sebi i biti dio Dinamove nogometne obitelji nešto je posebno, no od tebe traži i uvijek ono nešto više jer nositi Dinamov grb znači predstavljati ga u najboljem svjetlu kako na terenu, tako i van njega. Zahvalni smo trenerima i predsjednici Josipi Maslać Petričević, kao i samom GNK Dinamu na svemu što nam je omogućeno, od uvjeta za treniranje na dalje te stoga uvijek dajemo svoj maksimum i na treninzima i u utakmicama. Želimo se pokazati u najboljem izdanju i u pobjedi i u porazu.

U prvoj prvoligaškoj sezoni želimo dokazati kako ovdje pripadamo te napredovati u našoj igri, kako bi se na najbolji način suprotstavile suparnicama pa tako i vodećem dvojcu, Osijeku i Splitu, kao trenutno najjačim ekipama u ligi. Svakako želimo steći i novo iskustvo, iskustvo igranja u Prvoj ligi, iako smo ranije s nekim prvoligaškim ekipama odmjeravale snage u prijateljskim utakmicama i Kupu.

Naši su treneri Marija Margareta Damjanović i Mario Mišljenović i suradnja s njima je odlična. Stalno radimo, naporno treniramo, ukazuju nam što trebamo raditi bolje, ispravljaju ukoliko učinimo neku pogrešku i pohvale kada radimo dobro. Žele uistinu samo najbolje za ekipu, za sve naše ekipe.

Foto: ŽNK Dinamo Zagreb

Trenutačno nas ima oko 80, 90, a svakim danom treneri dobivaju sve više upita za nove upise i treninge. Klub se natječe u tri kategorije, seniorskoj, kadetskoj i pionirskoj. Seniorke se natječu u 1. HNLŽ i Hrvatskom nogometnom kupu za žene, kadetkinje u HNLŽM - Centar-Sjever, a pionirke u HNLŽM - Centar-Sjever.

Veliki je poticaj za nas biti u Dinamu, dodatno se trudimo i damo još više kako bismo najbolje predstavile ovaj klub i našu ekipu, no ne predstavlja nam teret, već nas samo gura prema naprijed kako bismo bile bolje i iskazale se rezultatima i igrački.

Nogometaši Dinama uvijek su pristojni, pozdrave nas na Maksimiru kada se susretnemo, sve je to vrlo korektno, znali su nas doći i pogledati kada bi vidjeli da se igra koja utakmica. Ne družimo se, ali kad god je moguće odemo na njihove utakmice pogledati ih, podržati, navijati za njih, to je sasvim normalno. Svi smo dio jedne velike "modre" obitelji.