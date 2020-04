'Kad se reže pošteno i jednako svima, svi igrači će se složiti'

Drago mi je što je momčad odmah pokazala razumijevanje za novonastale okolnosti te da nije bilo dvojbe trebamo li se mi igrači solidarizirati s klubom u trenutku kada su prestale nogometne aktivnosti u cijelom svijetu. Razgovori su bili vrlo korektni, svi skupa smo pokazali zajedništvo i ovim putem želim još jednom zahvaliti svim suigračima na tome. Vjerujem da ćemo kao momčad i klub iz ovoga izaći još jači, kazao je kapetan Hajduka Mijo Caktaš nakon što je objavljena vijest da su svi igrači potpisali suglasnost za rezanje primanja.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Odluka većine bila je i očekivana, no da će potpisati baš svi, to je ipak neočekivano lijepa vijest za sve navijače Hajduka. Dakle pristali su i igrači koji se više ne vide u klubu, čak i oni kojima uskoro istječe ugovor poput primjerice Stipe Vučura, Gorana Blaževića i Josipa Bašića, ali i Hamze Barryja koji vjerojatno uskoro odlazi... Iz krugova bliskih klubu i igračima saznajemo kako je Barry zahvalan Hajduku na 3.5 lijepe godine koje je proveo na Poljudu, i to je bio glavni razlog što je pristao na solidarnost s ostalima i rezanje primanja. No, realno, to ne mijenja puno u njegovim budućim planovima, izvjesno je kako će Barry napustiti Hajduk čim započne prijelazni rok jer je praktično slobodan igrač koji može potpisati ugovor s bilo kojim klubom bez odštete, a puno je onih koji mu mogu ponuditi veća mjesečna primanja od Hajduka. Ne samo njemu, nego i manageru koji ga vodi.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Hajduk bi ga želio zadržati, ali su sportskom direktoru Ivanu Kepčiji ruke praktično vezane. Stigao je na Poljud u zimskoj stanci kada je sve već bilo gotovo. Mogao je jedino poslati ga na tribine, no u dogovoru s trenerom i predsjednikom odlučio se za prijateljski pristup. Mladom Gambijcu ponudili su puno bolje uvjete od onih koje ima, promoviran je u dokapetana momčadi u kojoj je igrao standardno, i to jednu od najvažnijih uloga. Odricanjem od dijela primanja Hamza je potvrdio svoj status omiljenog lika u svlačionici, te da cijeni sve što mu Hajduk nudi, no o budućnosti ne odlučuje samo on....

Foto: Sanjin Strukić

Jedinstvo svlačionice u ovoj teškoj situaciji pozdravio je i bivši kapetan Hajduka Hrvoje Vejić, koji je na svojoj koži osjetio krizne situacije u Hajduku.

- U naše je vrijeme bio problem što se nije smanjivalo svima jednako, dapače, nekim od nas se smanjivalo da bi se davalo drugima. I to je unijelo razdor u momčad. Mi smo predlagali da se plaće režu svima jednako, ali nije bilo razumijevanja... - kazao je Vejić, koji je s nekolicinom suigrača potjeran iz momčadi. Na koncu se odrekao gotovo trećine svojih primanja i nitko mu nije rekao ni hvala. Dapače...

- Iskreno, da sam ja u ovoj situaciji, normalno da bih zastupao prijedlog da se klubu pomogne. Jednostavno, situacija je takva. Igrači uglavnom imaju razumijevanja kad vide da im se pristupa pošteno, da svi jednako podnose teret krize. Svlačionicu uglavnom vode kapetan i par starijih suigrača, no ovakve odluke nisu jednostavne, ipak svatko odlučuje za sebe, a tu su i zastupnici igrača...