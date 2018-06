Kad ti NBA donese novi posao: Srpski košarkaš u Hollywoodu

Srpski košarkaš Boban Marjanović nije se baš naigrao u NBA ligi u dresovima Detroit Pistonsa i Clippersa, ali postao je glavna atrakcija među navijačima zahvaljujući svojim reakcijama na terenu i izvan njega. Tako se poigravao s jednim od najboljih centara lige Anthony Davisom kao s djetetom, oduševio sve svojim plesom, a sada će glumiti i u Hollywoodu.

Ich mag das @YouTube -Video: https://t.co/tkU6ojdcLb Anthony Davis Gets Bullied By Boban Marjanovic!

Boban Marjanovic, DeAndre Jordan ( @DeAndre ), and Tobias Harris ( @tobias31 ) get their pregame dance to Cardi B's Bodak Yellow 😂 #Clippers pic.twitter.com/RXhARNElYR

Naime, producenti poznatog filma John Wick, uputili su srpskom centru ponudu da glumi u trećem dijelu filmu. Marjanović bi glumio uz bok sjajnih glumaca poput Keanu Reevesa i Halle Berry, a glumio bi jednog od ubojica.

GUYS OH MY GOD BOBAN IS IN THE NEW JOHN WICK https://t.co/incpG7WhEv