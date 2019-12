'Kad već tata nije uspio osvojiti Kutiju, red je da ju osvoji kćer'

O, da, bilo je očeva i sinova na Kutiji šibica, Josip i Antun Palić, Cico i Zlatko Kranjčar samo su neki od tata - sin tandema, no da su na Kutiji igrali otac i kći...

- Tata Peter je igrao od 1982. do 1984. za momčad Buldožer, mislim da se tako nekako zvala. Od 500 momčadi stigli su među 32 najbolje. I sad kad vidi da mu igra kći, to mu je super - počinje Nina Predenič (22), reprezentativka Slovenije, koja igra za Konobu Tomić Brač - beach bar Cool Split. To je momčad u kojoj igraju tri reprezentativke BiH, jedna iz Slovenije i ostale iz reprezentacije Hrvatske.

Foto: Dubravko Milicic

- To je ekipa koju su napravili u ŽNK Split. Tamo sam ljetos igrala Ligu prvaka, znam se s curama i pozvale su me da zaigram. Kao mala sam s ocem dolazila na Kutiju, gledala, no nikad nisam zaigrala. Još i sad ne mogu vjerovati da sam zapravo na parketu, a ne na tribinama - kaže simpatična Nina.

U polufinalu su pobijedile jednu od najboljih ženskih malonogometnih ekipa MC Plus 2-0, trenutačno vodeću ekipu 1. HMNL, nakon 6. kola s osvojenih 18 bodova. U finalu ih čeka SC Flegar. Velikonogometašice protiv malonogometašica,

Foto: Dubravko Milicic

- Da, naša ekipa se jako dobro poznaje s velikog nogometa i imamo golemu želju pobijediti ekipu koja trenira i igra futsal - kaže Nina.

Rođena je u Brežicama, mjestu u kojem se više od deset godina pripremala hrvatska nogometna reprezentacija.

- Sjećam se jako dobro, iako sam bila mala. Dolazila sam gledati Hrvatsku, a dva najdraža igrača su mi bili Dario Šimić i Darijo Srna. Imam jako puno fotografija s hrvatskim igračima, a najdraže su mi sa Srnom i Šimićem. Danas obožavam Ivana Rakitića jer sam velika navijačica Barcelone. Modrić? Hrvatska može biti ponosna što ima takvog igrača i desetku Real Madrida...

Nina je studirala u SAD-u, gdje je igrala i za sveučilišnu momčad The College of Saint Rose - Albany i osvojila brojne nagrade. I, naravno, zar ste sumnjali, osvojile su konferenciju Northeast 10.

- Četiri godine sam bila na sveučilištu u New Yorku. Prije deset dana sam diplomirala sportski menadžment.

Danas, dolje na parketu, Nina će u 16 sati igrati svoje prvo finale Kutije šibice. Gore, na tribinama, tata Peter navijat će za prvi naslov u obitelji Predanič. Naravno, uz savjet.

- Rekao mi je da igramo onako kako smo i dosad, kako najbolje znamo. Da igramo pametno i svaka da se podredi kolektivu, jer samo kolektiv donosi rezultat. Ako bude tako, uvjerava me da ćemo osvojiti Kutiju - zaključila je Nina.