Kad zapne, tu je Dybala! Juve se mučio pa slomio davljenike

Nastavlja se velika utrka Napolija i Juventusa u talijanskoj Serie A. Torinski je sastav uz manju muku na Bentegodiju kod predzadnje Verone pobijedio 3-1 i tako održao zaostatak od jednog boda za liderom.

Mario Mandžukić očekivano se našao u prvih 11 Maxa Allegrija na poziciji napadača, budući da je Juve igrao u formaciji 4-3-1-2. Iza njega i Higuaina smjestio se Paulo Dybala, Juventusova 'desetka' koja je do subote navečer proživljavala krizu forme.

Nakon što je Juve poveo preko Blaisea Matuidija u šestoj minuti, činilo se kako će i osmu utakmicu u nizu odraditi bez primljenog gola, no zapaprio im je njihov bivši branič Martin Cáceres u 59. minuti dalekometnim udarcem.

Onda se probudio La Joya i utrpao dva komada u samo šest minuta (72. i 78.) i pokazao zbog čega je jedan od najboljih mladih igrača svijeta. Naš reprezentativac Mario Mandžukić odigrao je 82. minute, a mora se priznati kako ovo i nije bila njegova večer.

Check out this awesome video: Paulo Dybala Fantastic Second Goal vs Verona (1-3) https://t.co/bOv5y960Hn