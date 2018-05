'Kada je netko ovoliko vezan za klub, naravno da se želi vratiti'

Zasjenjen Iniestinim emotivnim oproštajem od Barcelone i Fernando Torres se oprostio od svog Atletico Madrida. U zadnjem nastupu za Atletico postigao je dva pogotka, koja su im donijela jedan bod protiv Eibara, a gdje će nastaviti karijeru još nije odlučio:

- Ništa nisam još odlučio gdje ću nastaviti karijeru. Želio sam uživati u posljednjim tjednima u Atleticu. Objavit ću se sljedeći tjedan.

Ova dva pogotka dovela su ga do brojke od 129 golova u 404 nastupa u Atletico Madridu, a 34-godišnjak je siguran da će se kad tad vratiti u voljeni klub:

- Neću se vraćati kao igrač. To mi i je najteže, što više neću nositi ovaj dres. Ne znam što nosi budućnost, ali kada je netko ovoliko vezan za klub, naravno da postoji želja da se vrati.

'From a kid to a legend'



Fernando Torres marked his final game for Atletico Madrid with two goals.



👉 https://t.co/EfkJ2CQPZe pic.twitter.com/jsTw7mo9IC