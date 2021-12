Prošle godine je zbog korona virusa ostao bez Zlatne lopte, a ove godine... Eh, i dalje je mnogima nejasno kako je moguće da je Leo Messi osvojio ovu prestižnu nagradu ispred Roberta Lewandowskog (33).

Da je neki igrač kao vino, što je stariji, to bolji, čuli smo milijun puta. Ali to najbolje opisuje nevjerojatnog Poljaka. U 34. godini trpa kao nikada u životu. Prošle sezone je u Bundesligi zabio čak 41 gol, postao igrač s najviše golova u jednoj sezoni njemačkog prvenstva i tako oborio 49 godina star rekord legendarnog Gerda Müllera.

Brojka je stala na 48 golova u 40 nastupa u svim natjecanjima, a kada je u ovakvoj golgeterskoj formi, mnogi bi se prije okladili da će on zabiti gol nego da će sutra svanuti dan. I bez obzira na sve to, stručnjaci su odlučili kako je Leo Messi osvajač Zlatne lopte.

Naravno, Argentinac je genijalac i jedan od najboljih u povijesti kojem možete uvijek dati Zlatnu loptu, kako je rekao Jürgen Klopp, ali mnogi su dojma kako ju je Poljak ovaj put zaslužio. Nogometaš Bayern Münchena nije se oglašavao, ali bilo je jasno kako ga je ovo zaboljelo. Prošle godine nije dobio nagradu jer je France Football otkazao dodjelu zbog koronom prošarane sezone, i sam Messi je priznao kako je poljski napadač bio najbolji, no nadao se kako će ju ugrabiti ove godine.

- Jako loše sam se osjećao. Neću lagati, bio sam baš jako tužan. Nije bilo nimalo lagano igrati bez te sreće koja mi je nedostajala. Bio sam deprimiran - rekao je Lewandowski za poljski kanal Kanale Sportowym.

Pomalo čudno je što se pobjednik znao već tjednima unaprijed, no bez obzira na to, poljski nogometaš pokazao je kakav je gospodin. Navukao je na sebe odijelo, stigao na dodjelu u Pariz i stisnuo ruku argentinskom nogometašu. Iako je znao da je on njegov najveći konkurent i da mu nagrada klizi iz ruku. Ali pokazao je da je gospodin. Za razliku od nekih. No, nakon toga bilo mu je jako teško koncentrirati se na nogomet jer zna da je ostao bez nečega što mu pripada.

- Tako si blizu te nagrade, boriš se s tako velikim igračem kao što je Leo Messi i onda još čuješ komentare kako zaslužuješ osvojiti tu nagradu. Poštujem sve što je Messi osvojio i na kakvoj razini igra. Sama činjenica da se s njim borim za tu nagradu govori na kakvoj sam ja razini. To cijenim, osjećam se jako ponosno, ali bio sam jako tužan. I to ne samo jedan dana, dva dana, to traje već neko vrijeme. Ne volim igrati bez sreće, a ja trenutno nisam sretan - rekao je Poljak.

Bez obzira na sve, to ga neće pokolebati. Pred njim su novi izazovi i novi ciljevi. Lewandowski igra u formi života, u Bundesligi je ove sezone zabio već 16 golova, u Ligi prvaka devet i jasno je kako ganja nove nagrade. Bayern izgleda fantastično, jedan je od glavnih kandidata na naslov u najelitnijem europskom natjecanju i poljski nogometaš je s razlogom jedan od glavnih kandidata za Zlatnu loptu sljedeće godine.

- Bez obzira na sve, moram nastaviti dalje. I dalje je gorak okus u ustima. Za sve što nosim u sebi možda će trebati neko vrijeme da se sve slegne - priznao je on.

Leo Messi je nakon ceremonije organizirao zabavu na kojoj su bili igrači PSG-a i neki njegovi bivši kolege, no Lewandowski kaže kako njega nije zvao.

- Je li me Messi zvao na zabavu? Nije. Teško je komunicirati s njim. Možemo to samo na jednom jeziku pa smo mogli razmijeniti samo nekoliko riječi. Uglavnom, svi smo bili sa svojim obiteljima pa nismo toliko razgovarali jedni s drugima - kazao je Lewandowski za poljski kanal Kanale Sportowym.