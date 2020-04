'Kada sam tebe vidio odmah sam se puno ugodnije osjećao'

Kakva je to samo moma bila. Na golu Iker Casillas, u obrani Sergio Ramos, Helguera, Roberto Carlos, u veznoj liniji Zidane, Beckham, Guti, a u napadu Raul, Ronaldo, Robinho. I prije same utakmice možete potpisati kapitulaciju jer protiv ovakve mašinerije šanse nemate.

Naravno, pričamo o Real Madridu i nevjerojatnoj momčadi koja je i dobila nadimak Galacticosi (superigrači). Zvijezda do zvijezde, ali dojma smo da su mogli napraviti puno više. Ponajviše nakon dolaska Ronalda (44) koji niti u Realu nije uspio doći do trofeja Lige prvaka.

U ovo vrijeme kada nema nogometa i kada ljudi vrijeme provode u svojim dojmovima, nogometaši provode vrijeme na YouTubeu i pregledavaju saraje iz svoje karijere. I naravno, tu vas pukne nostalgija.

Toliko snažna, da poželite nazvati jednog od bivših suigrača. Brazilac Ronaldo je u Real došao 2002. godine, a samo godinu kasnije dočekao je i Davida Beckhama (43). Postali su jako dobri prijatelji u vrlo kratkom vremenu, a navijače su u srijedu počastili zajedničkim liveom na Instagramu u kojem su razgovarali o brojnim stvarima iz karijere. Sudjelovali u su i Luis Figo, Roberto Carlos...

Ronaldo on David Beckham on last night's Galácticos instagram live call...



"The way you touched the ball, without looking at me, but the ball came. I should thank you for all these"...✨



📱Insta: Ronaldo pic.twitter.com/BaG9lOSitX