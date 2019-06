Kada tetošite Ronalda, slijedi nagrada! Dobili 20.000 eura

Cristiano Ronaldo i njegova obitelj proveli su ljetni odmor na već tradicionalnoj lokaciji u Grčkoj. Portugalac je baterije za novu sezonu punio u Messiniji u Vili Methoni gdje noćenje bome masno košta, a on si to itekako može priuštiti. Noćenje u ovoj raskošnoj vili košta 8.000 eura.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ronaldo i njegova obitelj su tamo proveli nekoliko dana, a nije im falilo baš ničega. Domaćini su im osigurali maksimalnu privatnost, imali su što god su poželjeli. Baš onako kako i nalikuje za jednog od najboljih nogometaša u povijesti. Odmor je iskoristio za druženje i s najboljim košarkašem u povijesti Michaelom Jordanom.

Iako jedna noć košta onoliko koliko godišnje zaradi prosječni Hrvat, Portugalac nije štedio na novčaniku. Odlučio je nagraditi domaćine za kvalitetnu uslugu te im je dao napojnicu od čak 20.000 eura.

Istu stvar je napravio i prošle godine nakon Svjetskog prvenstva kada je boravio na istom mjestu te također ostavio napojnicu od 20.000 eura, no uz jedan uvjet, a to je bilo da se novci raspodjele svim djelatnicima u jednakom razmjeru.

Ronaldo je jedan od najpopularnijih nogometaša na svijetu i jedan od onih koji privlači pozornost gdje god dođe. No i on je željan privatnosti, a tko mu to osigura, njega jako dobro nagradi... Kao i ovaj put djelatnike grčkog hotela.

U Grčku je stigao odmah nakon finala Lige nacija gdje je Portugal pobjedom nad Nizozemskom osvojio premijerni naslov. Cristiano je tako svojoj reprezentaciji donio drugi naslov nakon europskog prvenstva 2016. godine.