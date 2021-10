Htjela ga je i Njemačka, ali više nam ga ni oni ne mogu oduzeti. Nakon listopadske reprezentativne akcije i sa sigurnošću možemo reći kako je Josip Stanišić (21) samo 'vatreni'!

Godina je ovo iz snova za mladog hrvatskog nogometaša koji je u travnju debitirao za prvi sastav Bayern Münchena, a ove sezone postao važan kotačić momčadi Juliana Nagelsmanna.

Stanišić je odigrao osam od 11 utakmica i oduševio navijače bavarskog kluba, a sve je začinio poziv Zlatka Dalića u reprezentaciju Hrvatske. Htjela ga je i Njemačka, ali za talentiranog Josipa nije bilo dvojbe. Srce kuca samo za Hrvatsku.

Bio je presretan kada je dobio prvi poziv, a odmah na prvom okupljanju ispunio je svoje snove i debitirao za Hrvatsku. Utakmica protiv Cipra (3-0) zauvijek će ostati zapečaćena u njegovu sjećanju, a odigrao je i svih 90 minuta protiv Slovačke (2-2) u Osijeku. Bilo je treme i malo problema, vidjelo se da je impresioniran i da nije do kraja pokazao što može, no probio je led i vjerujemo kako ćemo u budućnosti gledati sve boljeg Josipa u hrvatskom dresu.

Nastup za svjetskog viceprvaka nosi na težini, a to se osjeti i na Stanišićevoj vrijednosti. Nogometaš Bayerna je do utakmice s Ciprom vrijedio svega 400 tisuća eura, no nastupi za Bayern i Hrvatsku podebljali su njegovu vrijednost pa na Transfermarktu sada vrijedi 3,5 milijuna eura! Zanimljivo, vrijednost su mu ažurirali nakon debija protiv Cipra.

Obzirom na izniman potencijal i talent, vjerujemo kako će ta cijena i u budućnosti strmoglavo rasti. U izostanku Josipa Juranovića nametnuo se kao prva opcija na desnom beku, a bit će i velika konkurencija na toj poziciji bivšem nogometašu Hajduka.

Mladi Hrvat je u Bayern stigao 2017. godine. Prošao je mlađe kategorije, kalio se u drugoj momčadi Bayerna, a prvi put je priliku u prvoj momčadi dobio 2019. godine kada ga je Niko Kovač vodio na pripreme. No, morao se probijati kroz drugu momčad i dokazivati se na treninzima. Sve do ove sezone kada je konačno pokazao koliko vrijedi.