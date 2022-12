Kaka šokirao: Ronaldo je u Brazilu samo debeli čovjek

Hrvatska i Brazil prvi put su se na Svjetskom prvenstvu susreli 2006. godine u Njemačkoj. Atmosfera je bila kao da se igra u našoj domovini, no nismo mogli protiv brazilskog svemirskog broda. Presudio nam je legendarni Kaka maestralnim golom.

Bio je nevjerojatan talent i igrač koji je osvojio Zlatnu loptu prije ere Messija i Ronalda, mnogi su ga vidjeli kao jednog od najvećih Brazilaca u povijesti, no njegova karijera krenula je prema dolje dolaskom u Real Madrid. Vrhunac je trajao jako kratko, ali bio je užitak gledati tu magiju.

Kaka se umirovio prije nekoliko godina, a ovih dana nalazi se u Katru i nada se da ova nova generacija Brazila može napraviti ono što on nije. A to je osvojiti Svjetsko prvenstvo. Selecao danas od 16 sati igra protiv Hrvatske za polufinale Mundijala.

Kaka je uoči utakmice gostovao u emisiji BeIN sportsa i iznenadio sve svojim izjavama. Ronaldo je jedan od najvećih nogometaša u povijesti, nogometno božanstvo, ali u Brazilu baš i nije tako.

- Čudno je to reći, ali mnogi Brazilci ne navijaju za Brazil. Ako vidite Ronalda kako šeta tu kod vas, to će vam biti 'wow', ali tu je situacija drugačija. U Brazilu je to samo debeli čovjek koji hoda ulicom - rekao je Kaka pa nastavio:

- Naravno, mnogi Brazilci vole Ronalda, ja volim Ronalda, ali način na koji ga gledaju u Brazilu i izvan njega je drugačiji. Vidim više poštovanja prema njemu izvan zemlje nego u zemlji.

Katar bi mogao biti i posljednje SP za Neymara. Vidjeli su ga kao spasitelja i božanstvo koje će ih vratiti na stare staze slave. I izgledalo je tako, nogometni virtuoz i znalac, baš jedan od onih kakve su imali tijekom povijesti. No, ta njegova nogometna magija izblijedila je posljednjih godina. Vidimo je tek na bljeskove, a zatomili su je bahatost, simuliranje i mlataranje rukama.

Neymar je jedan od najomraženijih igrača današnjice, a trebao je biti onaj mali koji će dotaknuti zvijezde i popeti se na tron zajedno s veličinama kao što su Pele i Ronaldo. I ima tu priliku vratiti 'zlatnu božicu' u Brazil nakon 20 godina čekanja. Koliko god se uzdaju u njega, isto tako je i omražen u svojoj domovini.

- Trenutno mnogi ljudi u Brazilu pričaju o Neymaru, ali na negativan način. Je li to zbog njegovih političkih stajališta? Možda jest zbog politike, ali mi Brazilci ponekad ne prepoznajemo svoje talente - kaže Kaka.

