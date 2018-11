Kakav bi to bio potez! VAR već ove sezone u Ligi prvaka?

Sudačka nadoknada se igrala u Madridu, a Juventus je protiv Reala vodio 3-0, bio je to rezultat koji im je osiguravao produžetke u nevjerojatnom preokretu. Ali onda je sudac Michael Oliver dosudio penal za Real, a ubrzo i isključio Gigija Buffona. Kraljevi su prošli u polufinale i na kraju osvojili još jednu Ligu prvaka.

Scene su to koje ćemo dugo pamtiti, a o raspletu te četvrtfinalne utakmice iz travnja pričalo se još mjesecima.

Možda je to bio i posljednji put da je jedna tako važna utakmica završila obavijena velom kontroverze jer su Uefin predsjednik Aleksandar Čeferin i predsjednik Europskog udruženja klubova Andrea Agnelli svojim izjavama dali naslutiti da bi se već od nokaut faze ovogodišnje Lige prvaka moga koristiti pomoć videotehnologije.

VAR could be coming to the @ChampionsLeague in the knockout stages this season! #UCL #beINUCLhttps://t.co/h99vdaWdaJ