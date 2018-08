Kakav gospodin: Klopp pokušao nagovoriti Kariusa da ostane...

Krajem kolovoza Liverpoolov tragičar iz finala Lige prvaka Loris Karius napustio je 'redse' te se zaputio prema Turskoj gdje se pridružio našem Domagoju Vidi na dvogodišnjoj posudbi u Bešiktašu.

Njemački golman prošle je sezone odigrao 33 utakmice u kojima je primio 31 gol, ali posebno upečatljiva ostala su ona dva iz finala Lige prvaka protiv Real Madrida.

Odmah nakon te utakmice navijači Liverpoola zatražili su od uprave da pod hitno dovedu novog golmana, a oni su im odgovorili na sjajan način dovođenjem Alissona Beckera iz Rome za vrtoglavih 60 milijuna eura.

Dolaskom Brazilca, Karius je izgubio mjesto u početnom sastavu Liverpoola te je odlučio kako je vrijeme da promijeni klub. Međutim, kako to i priliči velikim menadžerima, Jürgen Klopp ne zamjera previše Nijemcu na greškama iz finala Lige prvaka, a čak ga je i nagovarao da i dalje ostane u klubu s Anfielda.

- Klopp mi je rekao da me želi zadržati jer želi imati igrače najveće kvalitete, ali ja sam porazgovarao s njim i rekao mu što želim, bilo mi je važno zaigrati za Bešiktaš. Mislim da je to bio dobar posao za sve. Klopp mi je zaželio sreću, ali i rekao da bi me htio zadržati. Još sam mlad za vratara, želim napraviti sljedeći korak i, nadam se, osvojiti puno trofeja sa Bešiktašem - izjavio je Karius za Daily Mail.